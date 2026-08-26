نشر جداول الناخبين الأولية لغرف الصناعة - رابط

خبرني - نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026 وفقا لنظام غرف الصناعة، كما قامت لجان الاشراف بنشر الجداول الأولية في مقراتها في الغرف الصناعية.

وبينت الهيئة أن الجداول التي تم نشرها تشمل جدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة عمان (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الاولي لغرفة صناعة عمان (المؤسسات غير المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة الزرقاء (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة الزرقاء (المؤسسات غير المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة اربد (المؤسسات المسددة للرسوم)، وجدول الناخبين الأولي لغرفة صناعة اربد (المؤسسات غير المسددة للرسوم)، على أن يقدم الاعتراض على الجداول الأولية لدى لجنة الإشراف على الانتخابات في موقعها في مقر غرفة الصناعة خلال ثلاثة أيام من اليوم الأربعاء الموافق 26/8/2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 28/8/2026.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم السبت الموافق 3/10/2026 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية.

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