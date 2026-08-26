رسميا: مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع أيوب بوعدي

خبرني - أعلن مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع المغربي أيوب بوعدي، قادمًا من صفوف ليل الفرنسي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، ليستمر مع الفريق الإنجليزي حتى عام 2031، عقب استكمال إجراءات الانتقال والحصول على التصاريح الدولية.

ويأتي بوعدي، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى مانشستر سيتي باعتباره أحد أبرز المواهب الشابة في كرة القدم العالمية، بعدما خاض 96 مباراة بقميص ليل، بالإضافة إلى مشاركته في 8 مباريات دولية مع منتخب المغرب.

وبدأ لاعب الوسط المغربي مشواره مع الفريق الأول لليل في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعد 3 أيام فقط من إتمام عامه السادس عشر، قبل أن يثبت نفسه تدريجيًا ويصبح أحد العناصر الأساسية في خط وسط الفريق الفرنسي.

بوعدي: مانشستر سيتي أفضل نادٍ في العالم

وقال بوعدي عقب إتمام انتقاله إلى مانشستر سيتي: "إنه يوم مميز للغاية بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف: "مانشستر سيتي بالنسبة لي هو أفضل نادٍ في العالم، إنه حلم أن أكون هنا وأن أستطيع أن أطلق على نفسي لاعبًا في مانشستر سيتي".

وتابع: "شاهدت سيتي لسنوات عديدة، وأحب أسلوب لعبه. النادي يحاول دائمًا تقديم كرة قدم عالية الجودة، وقد أثبت أنه فريق يعرف كيف يفوز، وهذا النادي يبدو وكأنه بُني من أجل تحقيق الانتصارات".

وأكمل: "الفريق يضم لاعبين من الطراز العالمي، وإنزو مدرب رائع، وأنا أتطلع بشدة للعب في ملعب الاتحاد أمام جميع الجماهير".

وأوضح اللاعب المغربي: "لا يزال أمامي الكثير لأتطور فيه، فأنا أبلغ 18 عامًا فقط. أنا سعيد بالتقدم الذي حققته حتى الآن، لكنني أعرف أن بإمكاني التحسن كثيرًا، ولا يوجد مكان أفضل بالنسبة لي للقيام بذلك".

واختتم: "هذا النادي يطالب بتحقيق البطولات، وسأبذل كل ما لدي للتأكد من أننا ننافس على كل لقب".

هوجو فيانا: بو عدي يمتلك إمكانات هائلة

من جانبه، أشاد هوجو فيانا، المدير الرياضي لمانشستر سيتي، بقدرات بوعدي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانات كبيرة.

وقال فيانا: "إمكانات أيوب هائلة للغاية، فهو لاعب يمتلك كل ما يحتاج إليه لاعب الوسط من المستوى العالي".

وأضاف: "رغم أنه يبلغ 18 عامًا فقط، فإنه يمتلك بالفعل ذكاءً كرويًا استثنائيًا، وسيواصل تطويره تحت قيادة إنزو ماريسكا".

وأردف: "تابعناه عن قرب شديد، ومع مرور الوقت أصبحنا أكثر اقتناعًا بأنه موهبة ضخمة ستتألق مع مانشستر سيتي".

تألق مع منتخب المغرب

وكان بوعدي قد قدم مستويات مميزة مع منتخب المغرب خلال كأس العالم الأخيرة، بعدما لعب في مركز لاعب الوسط المدافع ولفت الأنظار بفضل هدوئه وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب.

وخلال مواجهة المغرب والبرازيل، بلغت نسبة استحواذ المنتخب المغربي قرابة 70% في الشوط الأول، بينما وصلت دقة تمريرات بوعدي إلى 91%، وأكمل تمريراته الـ16 في الثلث الهجومي، إلى جانب استعادته الكرة 6 مرات، وقيامه بـ5 اعتراضات، وفوزه بـ9 التحامات.

ووصل بوعدي مع المغرب إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم، قبل الخروج أمام فرنسا.

بوعدي يرتدي القميص رقم 32

وكشف مانشستر سيتي أن بو عدي سيرتدي القميص رقم 32 مع الفريق، وهو الرقم الذي ارتداه أيضًا خلال فترته مع ليل.

ويعد اللاعب المغربي رابع صفقات مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع إليوت أندرسون وجيريمي مونجا وجيرونيمو رولي.

ويأمل بو عدي في مواصلة تطوره داخل صفوف مانشستر سيتي، ورفع مستواه تحت قيادة الجهاز الفني، في بداية فصل جديد من مسيرته الاحترافية.