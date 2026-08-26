ولي العهد يلتقي مدير عام مركز الحياة – راصد

خبرني - التقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مدير عام مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، في لقاء تناول عدداً من القضايا الوطنية والإقليمية، وأهمية تعزيز الحوار والشراكة في خدمة الأولويات الوطنية.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا المرتبطة بالشأن العام، وأهمية مواصلة الحوار والانفتاح على مختلف الرؤى بما يسهم في دعم مسارات التنمية والتحديث وتعزيز المشاركة في الحياة العامة.

وتثمّن عالياً أسرة مركز الحياة – راصد اهتمام سمو ولي العهد بالحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والاستماع إلى رؤاها، بما يعزز نهج الشراكة والحوار والمسؤولية المشتركة في خدمة الأردن وحاضره ومستقبله.