امطار الصيف تقترب من الأردن .. مؤشرات على أحوال جوية غير مستقرة بداية الأسبوع القادم

خبرني - تشير مخرجات الخرائط الحاسوبية في مركز طقس العرب إلى وجود مؤشرات (لا تزال قيد المراقبة) على تأثر المملكة بداية الأسبوع القادم بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد ينتج عنها انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة خاصة ليل السبت/الأحد ويوم الأحد مع احتمالية نشوء أحوال جوية غير مستقرة تترافق بفرصة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق.

وفي التفاصيل تقترب من المملكة تدريجياً كتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من المعتاد نهار يوم السبت 29/8/2026 وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في عموم المناطق أثناء النهار ويحدث نشاط على سرعة الرياح مع ساعات العصر والمساء تكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، بحسب طقس العرب.

ومع ساعات ليل السبت/الأحد تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء لطيفة ورطبة، وتدريجياً أثناء الليل المتأخر والصباح الباكر من يوم الأحد، تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيّأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار في بعض المناطق وخاصة الشمالية وربما أجزاء من الوسطى بمشيئة الله قد يصحبها حدوث البرق والرعد.

ومع يوم الأحد بحسب المؤشرات الأولية يتزايد تأثر المملكة بكتلة هوائية أقل حرارة وتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها المعتادة ويكون الطقس معتدلاً في مختلف المناطق مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، وتبقى الاحتمالية واردة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من المملكة.

ونظراً لبعد المدة الزمنية وامكانية حدوث تغيرات في التوقعات ننصحكم بمتابعة التحديثات الجوية أولاً بأول عبر تطبيق طقس العرب.