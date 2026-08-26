حسان يؤكد أهمية الشراكة الأردنية الإماراتية في تنفيذ مشاريع استراتيجية

رئيس الوزراء يستقبل مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية ويُعرِب عن تقدير الأردن لدولة الإمارات لدعمها جهود التَّنمية في المملكة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين

مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي يعرب عن اعتزاز الصندوق بالشراكة التاريخية مع الأردن، وبالدور الذي يقوم به الصندوق في مساندة جهوده التنموية ودعم خططه وأولوياته الوطنية

الصندوق يقدم تمويلا لإنشاء 5 مدارس تقنية ومهنية بقيمة تقارب 40 مليون دولار وفق أعلى المواصفات في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد.

الصندوق يمول تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي بهدف تقليل كلف الطاقة على الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وإجراء دراسات ليشمل التمويل تزويد منطقة الملك حسين التنموية في المفرق بالغاز الطبيعي، بقيمة 70 مليون دولار لإجمالي هذه المشاريع.

صندوق أبو ظبي للتنمية قدم تمويلا للمملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة بقيمة تقارب مليار دولار منها 300 مليون دولار جديدة لدعم الموازنة العامة.

خبرني - استقبل رئيس الوزراء جعفر حسان في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، الأربعاء، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي، الذي يزور المملكة لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بتمويل تنفيذ مشاريع في مجالي التعليم المهني والتقني والطاقة، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومستوى التعاون الكبير والمتقدم بينهما، والذي يتجسد في المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية المشتركة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الأردن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ لدعمها جهود التنمية الاقتصادية في المملكة، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين وتعكس حرص قيادتيهما على المضي قدما في تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، خصوصا الاقتصادية والتنموية.

كما أثنى رئيس الوزراء على الدور الذي يقوم به صندوق أبو ظبي للتنمية في دعم تنفيذ مشاريع استراتيجية وضرورية في المملكة، مؤكدا أهمية البناء على هذه الشراكة وتوسيعها في مجالات أخرى تخدم مصالح البلدين الشقيقين.

بدوره، أكد مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي أن العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين تمثل نموذجا راسخا للتعاون البناء، معربا عن اعتزاز الصندوق بالشراكة التاريخية مع الأردن، وبالدور الذي يقوم به الصندوق في مساندة جهوده التنموية ودعم خططه وأولوياته الوطنية.

وتشمل المشاريع التي سيتم تمويلها من صندوق أبو ظبي للتنمية، إنشاء 5 مدارس للتعليم المهني والتقني وفق أعلى المواصفات الحديثة في هذا المجال وبقيمة تقارب 40 مليون دولار، في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد، وذلك في استراتيجية الحكومة للتوسع في التعليم المهني والتقني.

كما يمول الصندوق تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي، وإجراء دراسات ليشمل التمويل تزويد منطقة الملك حسين التنموية في المفرق بالغاز الطبيعي، بقيمة 70 مليون دولار لإجمالي هذه المشاريع؛ وذلك في إطار خطة الحكومة لتزويد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز؛ بهدف دعم الصناعات وتخفيض كلف الطاقة عليها، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.

يشار إلى أن صندوق أبو ظبي للتنمية قدم خلال السنوات الخمس الأخيرة مساعدات ومنحا للأردن بقيمة تقارب مليار دولار خصصت لتنفيذ مشاريع في مجالات التعليم والطاقة والتحول الرقمي في وزارة الصحة وتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، فيما قدم الصندوق تمويلا جديدا ميسرا اليوم بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة.

وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.