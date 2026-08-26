الأردن والصين يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والتغير المناخي

خبرني - وقعت الحكومة الأردنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي البيئة والتغير المناخي، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى الصين في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات البيئية والمناخية ذات الأولوية.

وجاء توقيع المذكرة ضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي وقعها الجانبان خلال الزيارة التي شهدت لقاء جلالة الملك والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الأردن والصين في مجالات البيئة والتغير المناخي، بما يراعي السياسات والظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلدين، ويدعم جهودهما لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون.

وتشمل مجالات التعاون وفقا للمذكرة، السياسات المتعلقة بالإدارة والتخطيط البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، ومنع التلوث البيئي والسيطرة عليه، وحماية البيئة البحرية، وإدارة النفايات الصلبة، بما فيها النفايات البلاستيكية، والتصدي لتغير المناخ، وتقييم الأثر البيئي، إلى جانب التوعية والتثقيف البيئي.

كما تتيح المذكرة للجانبين تطوير التعاون العملي من خلال تبادل السياسات والخبرات والتجارب، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة، وتبادل زيارات الخبراء والعلماء والوفود، وتنظيم ورشات العمل والبرامج التدريبية والاجتماعات المشتركة، بما يسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية والمناخية.

وأكد وزير البيئة أيمن سليمان، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون البيئي بين الأردن والصين، ويجسد حرص المملكة على توسيع شراكاتها الدولية والاستفادة من الخبرات والتجارب والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وقال إن وزارة البيئة تتطلع إلى ترجمة مذكرة التفاهم خلال المرحلة المقبلة إلى برامج ومشاريع وأنشطة تعاون عملية، تسهم في دعم الأولويات البيئية الوطنية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتحسين إدارة النفايات والحد من التلوث، وحماية التنوع الحيوي، وتعزيز العمل المناخي وبناء القدرات الوطنية.

وبين أن التعاون الأردني الصيني في المجال البيئي ينسجم مع التوجهات الوطنية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي ومحرك البيئة المستدامة، الهادفة إلى تعزيز الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد ودعم التحول الأخضر، إلى جانب تعزيز قدرة المملكة على مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق التزاماتها وأهدافها البيئية والمناخية.

وبموجب المذكرة، تتولى وزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الإيكولوجيا والبيئة في جمهورية الصين الشعبية مسؤولية تنفيذ المذكرة وتنسيق أنشطتها، على أن يعين الجانبان منسقين لمتابعة التنفيذ وتعزيز التواصل والتعاون بينهما.

وتأتي مذكرة التفاهم تأكيدا لعمق العلاقات الأردنية الصينية وتناميها، وحرص البلدين على تعزيز التعاون في مجالات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي ودعم التنمية المستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.