​​​​​​صندوق أبو ظبي للتنمية يوقع اتفاقيات تمويل ومشاريع للأردن بقيمة 410 ملايين دولار

300 مليون دولار من صندوق أبو ظبي للتنمية لدعم الموازنة العامة

إنشاء 5 مدارس للتعليم المهني والتقني وفق أعلى المواصفات الحديثة بقيمة تقارب 40 مليون دولار

تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الروضة الصناعية في معان والموقر الصناعية بالغاز الطبيعي بقيمة 70 مليون دولار

صندوق أبو ظبي للتنمية قدم خلال السنوات الخمس الأخيرة مساعدات ومنحا للأردن بقيمة تقارب مليار دولار

خبرني - أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية عن تقديمه تمويلا جديدا ميسرا للأردن بقيمة 300 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، إضافة إلى تمويل مشاريع جديدة للأردن بقيمة 110 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال زيارة مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي للأردن، إذ تشمل المشاريع إنشاء 5 مدارس للتعليم المهني والتقني وفق أعلى المواصفات الحديثة في هذا المجال وبقيمة تقارب 40 مليون دولار، في محافظات العاصمة والمفرق وجرش وإربد، وذلك في استراتيجية الحكومة للتوسع في التعليم المهني والتقني.

كما يمول الصندوق تنفيذ مشروعي تزويد مدينة الروضة الصناعية في محافظة معان ومدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي، وإجراء دراسات ليشمل التمويل تزويد منطقة الملك حسين التنموية في المفرق بالغاز الطبيعي، بقيمة 70 مليون دولار لإجمالي هذه المشاريع؛ وذلك في إطار خطة الحكومة لتزويد المدن والتجمعات الصناعية بالغاز؛ بهدف دعم الصناعات وتخفيض كلف الطاقة عليها، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد السويدي أن العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين تمثل نموذجا راسخا للتعاون البناء، معربا عن اعتزاز الصندوق بالشراكة التاريخية مع الأردن، وبالدور الذي يقوم به الصندوق في مساندة جهوده التنموية ودعم خططه وأولوياته الوطنية.

صندوق أبو ظبي للتنمية قدم خلال السنوات الخمس الأخيرة مساعدات ومنحا للأردن بقيمة تقارب مليار دولار خصصت لتنفيذ مشاريع في مجالات التعليم والطاقة والتحول الرقمي في وزارة الصحة وتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس.

رئيس الوزراء جعفر حسان استقبل في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، الأربعاء، السويدي، الذي يزور المملكة لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بتمويل تنفيذ مشاريع في مجالي التعليم المهني والتقني والطاقة، بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الوثيقة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومستوى التعاون الكبير والمتقدم بينهما، والذي يتجسد في المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية المشتركة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الأردن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؛ لدعمها جهود التنمية الاقتصادية في المملكة، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين وتعكس حرص قيادتيهما على المضي قدما في تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، خصوصا الاقتصادية والتنموية.

كما أثنى حسّان على الدور الذي يقوم به صندوق أبو ظبي للتنمية في دعم تنفيذ مشاريع استراتيجية وضرورية في المملكة، مؤكدا أهمية البناء على هذه الشراكة وتوسيعها في مجالات أخرى تخدم مصالح البلدين الشقيقين.