انخفاض أسعار الذهب في الأردن 60 قرشاً للغرام

خبرني - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقدار 60 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين، 93.90 ديناراً لجهة البيع من محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 89.90 ديناراً للغرام.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 108 دنانير، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 83.40 ديناراً.

ويأتي هذا التراجع في الأسعار المحلية بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتغيرات المعدن الأصفر باعتباره من أبرز الملاذات الاستثمارية.