بالفيديو .. ضبط مركبة تحمل طلبة مدارس بطريقة مخالفة في عمّان

خبرني - ضبطت كوادر إدارة السير مركبة بعد تلقي بلاغ مرفق بمقطع فيديو، تظهر فيه سيدة وهي تقوم بتحميل عدد من طلبة المدارس، باستخدام المركبة في غير الغايات أو الأغراض المرخصة من أجلها، وبصورة تشكل خطراً على حياتهم، في إحدى مناطق العاصمة عمّان.

وقالت إدارة السير إنه جرى متابعة البلاغ والتحقق من تفاصيله، حيث تم تحديد هوية المركبة والسائق، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، إضافة إلى حجز المركبة داخل ساحة حجز إدارة السير.

وأكدت الإدارة ضرورة الالتزام بقواعد وتعليمات قانون السير، وعدم استخدام المركبات في غير الغايات المرخصة لها، حفاظاً على سلامة الطلبة ومستخدمي الطرق، وضمان حق الجميع في السير بأمان على الطرقات.

ودعت إدارة السير المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات من شأنها تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر، مؤكدة استمرارها في متابعة البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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