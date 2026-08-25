« دمه الخفيف مش معناه إنك اخترتي صح».. رضوى الشربيني تحذر الفتيات من وهم العلاقات الناجحة

خبرني - رضوى الشربيني توجه رسالة للفتيات بشأن اختيار شريك الحياة، موضحة أن الشعور بالمرح والضحك مع الرجل لا يكفي للحكم على نجاح الاختيار العاطفي.

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة إلى الفتيات بشأن اختيار شريك الحياة، مؤكدة أن الضحك والشعور بالمرح مع الرجل لا يعني بالضرورة أنه الشخص المناسب أو أن قرار الارتباط به كان صحيحًا.

ونشرت رضوى الشربيني رسالتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلة: «لو بتضحكي معاه من قلبك، يبقى دمه خفيف وبس.. ملوش علاقة خالص إنك اختارتي صح».

وجاءت رسالة رضوى الشربيني بأسلوب مباشر، متضمنة نصيحة للفتيات بشأن التعامل مع العلاقات العاطفية وعدم اعتبار الشعور بالمرح والضحك وحده معيارًا للحكم على اختيار شريك الحياة.

وترى الإعلامية أن خفة ظل الرجل وقدرته على إضحاك شريكته لا ترتبط بالضرورة بمدى صواب قرار اختيارها له، إذ قد يكون الشخص مرحًا وخفيف الظل، دون أن يعني ذلك بالضرورة ملاءمته كشريك حياة.

وتأتي هذه الرسالة ضمن الموضوعات التي تتناولها رضوى الشربيني في حديثها عن العلاقات والاختيارات العاطفية، إذ تعتمد في رسائلها الموجهة إلى الفتيات على طرح نصائح مباشرة تتعلق بالتعامل مع الارتباط والعلاقات بين الرجل والمرأة.

وفي سياق آخر، أحيت الإعلامية رضوى الشربيني ذكرى ميلاد والدتها الراحلة، من خلال رسالة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، وأرفقتها بصورة تجمعها بوالدتها.

وكتبت رضوى الشربيني على الصورة: «عيد ميلادك فى الجنة أحلى يا أمى بإذن الله.. ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبتي».

واختارت الإعلامية بهذه الكلمات التعبير عن اشتياقها إلى والدتها، مستعيدة ذكراها في مناسبة عيد ميلادها، ومشاركة متابعيها صورة تجمعهما معًا.

وتحرص رضوى الشربيني في عدد من منشوراتها على تناول قضايا العلاقات العاطفية واختيار شريك الحياة، من خلال رسائل قصيرة ومباشرة تستهدف الفتيات، وتتطرق إلى تفاصيل مرتبطة بالارتباط وطبيعة العلاقة بين الطرفين.

وتأتي رسالتها الأخيرة لتؤكد أن الانسجام في الضحك والمرح مع الطرف الآخر لا يكفي وحده لاتخاذ قرار بشأن العلاقة، إذ إن اختيار شريك الحياة يرتبط بعوامل أخرى تتجاوز القدرة على خلق أجواء مرحة بين الطرفين.