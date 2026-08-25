خبرني - شارك بنك الإسكان في المسير الخيري الذي نظمته جمعية همتنا الخيرية بعنوان "مسيرتنا صحة وتراث" في إقليم البتراء، بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ووزارة السياحة والآثار الأردنية وشركة برايس وترهاوس كوبرز، والذي امتدت فعالياته على مدار يومي 21 و22 آب 2026، وذلك إلى جانب أكثر من 300 مشارك من المسؤولين وممثلي العديد من البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، وبحضور لافت من موظفيه.

وجاءت هذه المشاركة مساهمةً من البنك في تحويل النشاط الرياضي والتطوعي إلى دعم مؤثر يشمل مساندة جمعية همتنا الخيرية لمواصلة تحقيق أهدافها بصناعة أثر صحي مستدام في الأردن، وذلك بالاستفادة من ريع المسير لتنفيذ مشروع إعادة إنشاء وتوسعة مركز صحي القطرانة الكائن على الطريق الصحراوي وتحويله إلى مركز صحي شامل يضم وحدة إسعاف وطوارئ ومركز إصابات، بما يعزز توافر وجاهزية الخدمات الصحية في المنطقة ويسرع الاستجابة للحالات الطارئة والحوادث المرورية التي يشهدها الطريق باستمرار، وإلى جانب دعم القطاع الصحي من خلال المشروع المستهدف، حرص البنك على أن يكون جزءاً من المسير والجهد المنظم ضمنه للترويج للمملكة ومواقعها السياحية والتاريخية والأثرية محلياً وعالمياً، وفي مقدمتها مدينة البتراء، التي شكلت بما تمثله من إرث باعتبارها إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة وملتقى عالمي يجمع الزوار والثقافات من كل أنحاء العالم، وجهة جمعت المشاركين حول هدف واحد يربط الصحة والعطاء والتطوع.

وتعد مشاركة البنك في المسير امتداداً لدعمه المتواصل للجمعية، بما يعكس نهجه في المسؤولية الاجتماعية، والذي يقوم على استدامة الشراكات مع المبادرات والهيئات ومنظمات المجتمع المعنية بالقطاعات الحيوية، لا سيما الصحة والسياحة، فضلاً عن إشراك الموظفين في المبادرات المجتمعية بما يتيح لهم أداء دور فاعل في خدمة المجتمع وتعظيم الأثر.

وكان بنك الإسكان قد قدم في وقت سابق دعمه لجمعية همتنا الخيرية التي تعني بتحسين بيئة الرعاية العلاجية، عبر تهيئة المراكز العلاجية وفقاً للمعايير العالمية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم القطاع الحكومي، مُسهماً في مساندتها في تنفيذ عدة مشاريع منها إعادة إنشاء وتجهيز مركز صحي غور المزرعة الشامل، وإعادة تأهيل وتطوير مركز الأميرة بسمة الصحي في منطقة رأس العين في عمّان، وتجهيز غرفة عناية متوسطة بالكامل للمرضى الذين يتم علاجهم داخل مركز الأورام في مستشفى البشير.