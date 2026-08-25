*
الثلاثاء: 25 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عضو كنيست إسرائيلي يحطم نصبا تذكاريا في نابلس

  • 25 أغسطس 2026
  • 10:34
عضو كنيست إسرائيلي يحطم نصبا تذكاريا في نابلس

خبرني - أظهر مقطع مصور عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت، عن حزب "الصهيونية الدينية"، وهو يحطم نصبا تذكاريا في قرية ماداما جنوب نابلس، برفقة مستوطنين وتحت حماية الجيش الإسرائيلي والشرطة.
وقال سوكوت إنه طلب من قيادة الجيش إزالة ما وصفها بـ"النصب التي تخلد ذكرى الإرهابيين" في قريتي ماداما وبورين، وإنه قرر تنفيذ ذلك بنفسه بعد عدم الاستجابة لطلبه.
وأثارت الواقعة انتقادات من جهات حقوقية ومعارضة إسرائيلية، اعتبرت أن تدخل عضو كنيست في هدم ممتلكات بالضفة الغربية يمثل تجاوزا للصلاحيات وتقويضا لسيادة القانون. كما أثار توفير الحماية الأمنية أثناء العملية انتقادات للجيش الإسرائيلي واتهامات بتسهيل تحركات المستوطنين.

واستنكرت جهات فلسطينية محلية وفصائل سياسية الحادثة، معتبرة إياها جزءا من ممارسات تستهدف الرموز والهوية الفلسطينية، وتتم تحت غطاء أمني إسرائيلي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

سياسي إسرائيلي عن سارة نتنياهو: (مدمنة كحول عنيفة وعنصرية)
سياسي إسرائيلي عن سارة نتنياهو: (مدمنة كحول عنيفة وعنصرية)
  • 2026-08-25 09:19
خلال لقاء في مصر.. فتح وتيار دحلان يبحثان توحيد الحركة
خلال لقاء في مصر.. فتح وتيار دحلان يبحثان توحيد الحركة
  • 2026-08-25 03:03
منتقدون لنتنياهو: يخلق توترا لا مبرر له مع سوريا وتركيا لأغراض انتخابية
منتقدون لنتنياهو: يخلق توترا لا مبرر له مع سوريا وتركيا لأغراض انتخابية
  • 2026-08-24 23:47
لجان شعبية في غزة تدعو لمنع الأطفال من تطيير الطائرات الورقية
لجان شعبية في غزة تدعو لمنع الأطفال من تطيير الطائرات الورقية
  • 2026-08-24 23:43
غارات إسرائيلية متصاعدة على غزة.. شهداء وإخطارات إخلاء في دير البلح
غارات إسرائيلية متصاعدة على غزة.. شهداء وإخطارات إخلاء في دير البلح
  • 2026-08-24 19:21
بالون هيليوم يتسبب بانفجار كابلات في محطة قطارات مطار بن غوريون
بالون هيليوم يتسبب بانفجار كابلات في محطة قطارات مطار بن غوريون
  • 2026-08-24 18:45