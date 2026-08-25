عضو كنيست إسرائيلي يحطم نصبا تذكاريا في نابلس

خبرني - أظهر مقطع مصور عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت، عن حزب "الصهيونية الدينية"، وهو يحطم نصبا تذكاريا في قرية ماداما جنوب نابلس، برفقة مستوطنين وتحت حماية الجيش الإسرائيلي والشرطة.

وقال سوكوت إنه طلب من قيادة الجيش إزالة ما وصفها بـ"النصب التي تخلد ذكرى الإرهابيين" في قريتي ماداما وبورين، وإنه قرر تنفيذ ذلك بنفسه بعد عدم الاستجابة لطلبه.

وأثارت الواقعة انتقادات من جهات حقوقية ومعارضة إسرائيلية، اعتبرت أن تدخل عضو كنيست في هدم ممتلكات بالضفة الغربية يمثل تجاوزا للصلاحيات وتقويضا لسيادة القانون. كما أثار توفير الحماية الأمنية أثناء العملية انتقادات للجيش الإسرائيلي واتهامات بتسهيل تحركات المستوطنين.

واستنكرت جهات فلسطينية محلية وفصائل سياسية الحادثة، معتبرة إياها جزءا من ممارسات تستهدف الرموز والهوية الفلسطينية، وتتم تحت غطاء أمني إسرائيلي.