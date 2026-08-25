الأذكياء ينجبون أقل.. هل هذا صحيح؟

خبرني - أظهر دراسات وجود علاقة بين ارتفاع مستوى الذكاء وقلة عدد الأطفال، مشيرة إلى أن أصحاب المستوى التعليمي العالي أو القدرات المعرفية المتميزة ينجبون عددا أقل من الأطفال في المتوسط.

وجدت دراسة أيسلندية شملت عينة من حوالي 110.000 شخص، أن التركيبات الجينية المرتبطة بالمستوى التعليمي العالي والتي غالبا ما تُرتبط بالذكاء، أقل عرضةً للانتقال إلى الجيل التالي. كما أظهر تحليل بيانات خاص بالمجندين النرويجيين أن الرجال الذين ينتمون إلى أعلى 20 بالمئة من المثقفين أنجبوا طفلهم الأول في سن متأخرة نسبيا حوالي 30 عاما، لكنهم في النهاية أنجبوا عددًا أكبر من الأطفال في المتوسط مقارنة بمن هم أقل تعليما.

من جانب آخر، أظهرت دراسة أجراها ساتوشي كانازاوا، العالم والباحث في مجال الذكاء في كلية لندن للاقتصاد، أن كل زيادة قدرها 15 نقطة في معدل الذكاء تُقلل من رغبة المرأة في الإنجاب بنسبة 25 بالمئة تقريبا.

يشير العلماء المتخصصون إلى أن الارتباط بين ارتفاع مستوى الذكاء وقلة عدد الأطفال لا يعني السببية، فغالبا ما تؤثر الجينات التي تزيد من فرص الذكاء العالي في الوقت نفسه على خيارات حياتية أخرى، مثل الطموحات المهنية، وتطوير الذات، والاستقرار المالي. هذه العوامل الاجتماعية، وليست الجينات بشكل مباشر، هي التي تحدد في أغلب الأحيان وقت وعدد الأطفال الذين يُنجبون. غالبا ما يؤدي الذكاء العالي إلى سنوات دراسية أطول. يؤجل البعض إنجاب الأطفال عمدا لاكتساب مهنة، وبناء مسيرة مهنية، وتكوين ثروة، وامتلاك منزل، وتأمين استقرار مالي. بالنسبة للأشخاص ذوي الطموحات المهنية الجادة، يُعدّ إنجاب طفل خطوةً هامةً إلى الوراء لأنها تعني الانقطاع عن العمل، وفقدان الزخم، وصعوبات في العودة إلى سوق العمل.

على خلفية تغير القيم في عالمنا اليوم، يُعطي المزيد من الأشخاص ذوي القدرات المعرفية العالية الأولوية لتحقيق الذات، والنمو الشخصي، والبحث عن معنى للحياة على حساب نموذج الأسرة التقليدي.

دراسة أخرى أظهرت أن الرجال والنساء ذوي معدلات الذكاء العالية يميلون أكثر إلى التعبير عن رغبتهم في عدم الإنجاب، إلا أن الواقع يُشير إلى أن النساء الذكيات، هنّ الأكثر عرضةً لعدم الإنجاب. كما وجدت الدراسة أن الرجال ذوي الذكاء العالي، وتحديدا بمعدل ذكاء أعلى من 155، يواجهون لاحقا صعوبات في الزواج والأبوة.

اللافت وجود إمكانية لتتبع العلاقة بين العبقرية وعدم الإنجاب عبر التاريخ، حيث رصد الباحث هافلوك إليس، في كتابه "دراسة عن العبقرية البريطانية" الصادر عام 1904، أن العديد من العباقرة المشهورين كانوا بلا أطفال أو يعيشون حياة العزوبية. من أمثلة ذلك، العلماء إسحاق نيوتن ونيكولاس كوبرنيكوس، ورينيه ديكارت، وغاليليو غاليلي، وروزاليند فرانكلين.

من الكتاب والمفكرين نجد أيضا جين أوستن، وشارلوت برونتي، وجوناثان سويفت، وجون لوك، وفرانسيس بيكون. علاوة على شخصيات شهيرة أخرى مثل مؤسسة التمريض الحديث، فلورنس نايتينجيل المعروفة بلقب "سيدة المصباح"، وأول رئيس للولايات المتحدة، جورج واشنطن.

على الرغم من كل ذلك، تُظهر بعض الدراسات أن العلاقة بين الذكاء والخصوبة قد تتغير بمرور الوقت. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة خلال فترة طفرة المواليد بين عامي 1946 و1964، كانت العلاقة إيجابية. بل إن دراسات أخرى وجدت أن الرجال ذوي أدنى درجات الذكاء هم الأقل إنجابا، وليس العكس. يلفت العلماء في نفس الوقت إلى أن هذا الارتباط لا يعني بالضرورة أن كل شخص ذكي سيكون بلا أطفال، إنه مجرد اتجاه إحصائي في مجموعات كبيرة من البشر.

أثار هذا الاتجاه مخاوف لدى بعض العلماء، الذين يتحدثون عن "الخصوبة السلبية"، أي انخفاض متوسط الذكاء في مجتمع ما نتيجة إنجاب الأشخاص الأذكياء عددا أقل من الأبناء. مع ذلك، يرى الخبراء أن القضية مثيرة للجدل ومعقدة من الناحية الأخلاقية.

في المجمل، تؤكد بيانات البحث بالفعل أن الذكاء العالي، وخاصة لدى النساء، يرتبط بانخفاض عدد الأطفال وزيادة احتمالية عدم الإنجاب طواعية. تكمن أسباب ذلك في مزيج من الآليات التطورية، والعوامل الاجتماعية مثل التعليم، والمهنة، والاختيار الشخصي. هذه ظاهرة تُوصف بأنها معقدة وليس لها تفسير نهائي، وهي لا تزال في طور الدراسة.