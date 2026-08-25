"البوتاس العربية" تهنىء الملك وولي العهد والشعب الأردني بذكرى المولد النبوي الشريف



خبرني- يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى

مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم،

وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد،

وإلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ونستحضر في ذكرى المولد النبوي الشريف ما جسدته السيرة النبوية العطرة من قيم الرحمة والعدل والتسامح والتكافل، وما حملته رسالة الإسلام من معاني الخير والمحبة والسلام.

إننا وإذ نحتفي بهذه المناسبة الغالية ، فإننا نتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية وشعبه، وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على المملكة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالمنعة والخير واليمن والبركات.