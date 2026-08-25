أمريكا تستعد لأكبر إلغاء جماعي للتأشيرات.. 200 ألف أجنبي مستهدف

خبرني - تستعد إدارة ترمب لإلغاء تأشيرات العمل والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حاليًا للحصول عليها.

وفي حال تنفيذ ذلك، ستكون هذه أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تواجه طعونًا قانونية، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

ووفقًا لوثائق وزارة الخارجية التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس ومسؤولان أمريكيان، فإنه ما لم يتم الطعن في القرار أو مراجعته، فمن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية في الأسابيع المقبلة عن إلغاء ما يُسمى بتأشيرات B1 وB2 الصادرة بين عامي 2016 و2026، والتي تقدم حاملوها بطلبات لجوء أو يسعون حاليًا للحصول عليها.

وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، "نحن ننسق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين قدموا إلى الولايات المتحدة مدعين أنهم زوار لفترة قصيرة، ثم تقدموا بطلبات لجوء للإقامة الدائمة".

وبحسب الوكالة، امتنع عن التعليق على عدد التأشيرات التي قد تُلغى، قائلاً: "بما أن العملية مستمرة، فإن عدد عمليات الإلغاء متغير وسيتم تنفيذها بشكل دوري".

وأوضح مسؤولون أن عمليات الإلغاء لن تؤدي بالضرورة إلى الترحيل الفوري.

وأضافوا أن معظم من لديهم طلبات لجوء قيد النظر حاليًا سيُعاد تصنيفهم، لكنهم سيفقدون وضعهم كمسافرين لأغراض العمل أو السياحة، وذلك وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن عمليات الإلغاء لم تُصبح نهائية بعد.

ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه لولاية ثانية العام الماضي، شددت إدارته القيود المفروضة على طالبي التأشيرات بشكل مطرد، مطالبةً بمزيد من المعلومات حول سجلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومُلزمةً إياهم بتقديم ضمانات مالية باهظة لمعالجة طلبات التأشيرات، بل وحظرت تمامًا إصدار التأشيرات لمواطني بعض الدول.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الإثنين، انتقد نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو الأشخاص الذين قال إنهم يحاولون استخدام تأشيرات السياحة والأعمال لدخول الولايات المتحدة ثم التقدم بطلبات لجوء.

وكتب لاندو على موقع X: "لقد سئم الناس في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم من طلبات اللجوء الكاذبة. لا ينبغي أن يكون اللجوء ثغرة للتحايل على قانون الهجرة".

واستشهد لاندو بحالة مواطن كولومبي قدم إلى الولايات المتحدة عام 2015 بتأشيرة سياحية ثم تقدم بطلب لجوء.

وتُصدر تأشيرات B1 عادةً لأغراض العمل، بينما تُصدر تأشيرات B2 عادةً لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية أو الرعاية الطبية.

ولم يتضح من الوثائق أو المسؤولين عدد حاملي هذه التأشيرات الذين يسعون أو سبق لهم طلب اللجوء في الولايات المتحدة، وما إذا كانوا سيتأثرون بإلغاء هذه التأشيرات.

يُطلب من المتقدمين الحاليين للحصول على تأشيرات B1 وB2 التأكيد على أنهم لن يتقدموا بطلب لجوء في الولايات المتحدة، وإثبات نيتهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وخلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية حوالي 175 ألف تأشيرة لأشخاص أدينوا أو اتُهموا بجرائم تتراوح بين القيادة تحت تأثير الكحول والاغتصاب والسرقة، بالإضافة إلى أشخاص انتقدوا علنًا سياسات الولايات المتحدة، لا سيما في الشرق الأوسط.

كما اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات للحد من ما يُسمى بـ"سياحة الولادة"، وهي ممارسة تزعم الإدارة أنها تُستخدم من قِبل النساء الحوامل الأجنبيات للقدوم إلى الولايات المتحدة للولادة، حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة.

وحاول ترامب عدة مرات إنهاء حق المواطنة بالولادة، لكن المحاكم رفضت هذه الطعون، بما في ذلك المحكمة العليا.