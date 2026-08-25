بيتكوين تتجاوز 80 ألف دولار.. ضعف «الأخضر» يعيد الزخم للعملات المشفرة

خبرني - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية فوق مستوى 80 ألف دولار اليوم الثلاثاء، مسجلًا أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، بدعم من تراجع الدولار.

وجاء صعود بيتكوين بعد إجراءات اتخذها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لتهدئة سوق السندات، ما أعاد الزخم إلى قطاع العملات المشفرة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي إلى إقرار مشروع قانون من شأنه تقديم تعريفات أوضح لقطاع العملات المشفرة المتنامي. ومنذ ذلك الحين، صعدت بيتكوين 16%، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم.

وسجلت بيتكوين في أحدث التعاملات الآسيوية 80323.24 دولار بعدما لامست في وقت سابق 81237.94 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو/أيار.

وقفزت العملة بنحو 28 % منذ بداية أغسطس/آب، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ودعمت وزارة الخزانة الأمريكية سوق العملات المشفرة بشكل بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن خطط لإعادة شراء مزيد من السندات طويلة الأجل للحد من مكاسب العوائد طويلة الأجل، وتحمل الدولار النصيب الأكبر من قلق المستثمرين.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي "دفع (إعلان وزارة الخزانة) المشترين إلى التوجه بقوة نحو الأصول المادية والرقمية مع عودة المخاوف من تراجع قيمة العملة، وسيؤدي أي صعود مستمر فوق هذا المستوى إلى فتح المجال أمام تحرك العملة نحو 95 ألفا و100 ألف دولار".