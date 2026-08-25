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انخفاض صادرات السلع السعودية 4.5% في يونيو 2026

  • 25 أغسطس 2026
  • 09:33
انخفاض صادرات السلع السعودية 45 في يونيو 2026

خبرني - أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، انخفاض الصادرات السلعية السعودية بنسبة 4.5% خلال يونيو/حزيران الماضي، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 9.7% في يونيو/حزيران 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، كما تراجعت الصادرات الوطنية غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 11.4%، وانخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 6.7%.

كما فقد فائض الميزان التجاري السعودي جزءًا من زخمه في يونيو/حزيران، متراجعًا إلى نحو 17.3 مليار ريال، بانخفاض 10% على أساس سنوي، مع تراجع الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وتراجعت الصادرات السلعية بنسبة 4.5%، على أساس سنوي، إلى نحو 87.8 مليار ريال، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3% إلى نحو 70.4 مليار ريال. وجاء الضغط بصورة رئيسية من الصادرات النفطية التي تراجعت بنسبة 2.3% إلى نحو 63.2 مليار ريال، رغم ارتفاع حصتها من إجمالي الصادرات إلى 72%.

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