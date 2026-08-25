ما هو قاع الهامور الذي اجتاح الإنترنت في مصر؟

خبرني - غرق "فيسبوك" في مصر بصور من مدينة قاع الهامور حيث تجري فيها أطوار مسلسل الكرتون الشهير "سبونج بوب". وما بدأ كنكتة في مجموعة "فيسبوك" تحوّل إلى ظاهرة واسعة في مواقع التواصل، اختلط فيها الهروب من الواقع بمحاولة نقده. وقد تحول الجدل إلى ضجة ونظريات مؤامرة حول من يقف وراءه، لكن القصة وراء اسم "قاع الهامور" أبسط، فهو مدينة خيالية موقعها في قاع المحيط، حيث الأسماك الملونة والمباني من النباتات البحرية وبقايا السفن. وفي هذه المدينة تدور أحداث "سبونج بوب سكوير بانتس" أحد أشهر مسلسلات الكرتون في تاريخ التلفزيون الأميركي والعربي.

"سبونج بوب" الشهير

"سبونج بوب سكوير بانتس" مسلسل رسوم متحركة أميركي كوميدي ساخر صدر عام 1999. وتدور أحداثه حول "سبونج بوب"، إسفنجة صفراء مربعة، يعيش في أناناسة مع حلزونه الأليف "سريع"، ويعمل طاهياً في مطعم سلطع برغر. في أوقات فراغه، يميل "سبونج بوب" إلى إثارة المشاكل مع صديقه المقرب "بسيط نجم". أما "شفيق حبّار"، جار "سبونج بوب"، فيكرهه بسبب تصرفاته الطفولية.

وحقق المسلسل نجاحاً واسعاً، فبحسب تقرير لمجلة فيراتي في 2024، يشاهَد المسلسل في أكثر من 180 سوقاً، وتُرجم إلى أكثر من 30 لغة، ويستوعب ما يزيد عن 100 مليون مشاهد، كل ثلاثة أشهر. وبالرغم من أنه موجه للأطفال ظاهرياً، فإنه حظي بشعبية واسعة بين الكبار أيضاً، إذ ازدادت الشعبية بشكل ملحوظ بين المشاهدين من جميع الأعمار حول العالم على مدى العقود التي تلت عرضه الأول.

ما قاع الهامور بالضبط؟

أما قاع الهامور (Bikini Bottom في النسخة الأصلية الإنكليزية) فهو مدينة تحت الماء حيث تجري أحداث "سبونج بوب سكوير بانتس"، تقع في قاع المحيط الهادئ، حيث يعيش أبطال المسلسل. يشبه قاع الهامور مدينة أميركية نموذجية، أقرب إلى لوس أنجليس، فهو مدينة كبيرة مكتظة بالناس والمباني وملوثة؛ وتشهد شوارعها وطرقها السريعة ازدحاماً مرورياً خانقاً خلال ساعات الذروة.

ويضم قاع الهامور العديد من الشركات، بما في ذلك المطاعم والمتاجر والمصانع. وتتمتع هذه المدينة باقتصادٍ مستقر، ونظام تعليمي وصحي متوازن، وحكومةٍ منظمة، ونظام إنفاذ قانونٍ أقل كفاءة. كما تضم ​​ملاعبَ ومدنَ ملاهٍ ومرافقَ ترفيهيةً أخرى. ومن أهم المواقع في قاع الهامور هي مطعم مقرمشات سلطع، ومطعم دلو الصداقة، ومدرسة مدام نفيخة لتعلّم قيادة القوارب.

وبينما تحوّلت مجموعة "شكاوى أهالي قاع الهامور" إلى ضجة داخل مصر، واتهامات بالتخوين وانتشار لنظريات المؤامرة حول من يقف وراءها، يستمر الجمهور في متابعة "سبونج بوب" ومتابعة يوميات قاع الهامور الأصلية باستمتاع وحنين.