طوينا ماضيا أليما.. أول تعليق من الشرع على رفع سورية من قائمة الإرهاب

خبرني - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أن بلاده طوت صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب.

وقال الشرع إن سورية "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".

يأتي ذلك غداة إعلان واشنطن إزالة سورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف الشرع، في كلمة مقتضبة: "شعب سورية ‌‏العظيم لقد فعلتموها مجدداً، وقد رُفعت عنكم ‏العقوبات وحُلت القيود".

وأعرب عن شكره للرئيس ‌‏الأمريكي دونالد ترمب وكل من وقف بجانب سورية من ‌‏الدول الصديقة والداعمة.‏

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة ‌‏‌‏‌‏‌‏الأمريكية أصدر الإثنين تحديثا رسميا على لوائح ‌‏‌‏العقوبات، أعلن ‌‏فيه ‌‏رفع اسم سوريا من قائمة الدول ‌‏الراعية ‏للإرهاب، وذلك بعد ‌‏انتهاء ‏الإجراءات القانونية ‌‏المرتبطة ‏بمراجعة الكونغرس دون ‌‏‌‏تسجيل أي ‏اعتراض.

ويضع إدراج دولة على هذه القائمة قيوداً على المساعدات الخارجية الأمريكية، وصادرات المعدات الدفاعية، وبعض المعاملات المالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أبلغ نظيره السوري أحمد الشرع، في يوليو/تموز الماضي، أنه قرر رفع اسم سورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وكتب ترمب في رسالة إلى الشرع: "لقد وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنعكم من إعادة بناء بلدكم، وقريباً جداً ستتمكنون أخيراً من القيام بذلك".

وأضاف في الرسالة، التي قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنها سُلمت إلى الشرع بعد اجتماعهما في أنقرة: "لدينا شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سورية والمساعدة في جعل بلدكم أعظم وأكثر ازدهاراً من أي وقت مضى".

وقال ترمب إنه أبلغ الكونغرس، الذي كان سيجري مراجعة لمدة 45 يوماً قبل أن يصبح القرار نافذاً.