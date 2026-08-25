"الله الله الله.. محمد صلاح".. مطربة تركية تفاجئ النجم المصري على المسرح

خبرني - فاجأت المطربة التركية الشهيرة أويكو غورمان جمهورها بأغنية خاصة احتفالا بالنجم المصري محمد صلاح وتألقه مع طرابزون سبور

وجاءت المفاجأة خلال حفل أحيته غورمان ضمن فعاليات مهرجان أرهفي الدولي للثقافة والفنون، حيث وصلها نبأ فوز طرابزون سبور على إسطنبول باشاك شهير بنتيجة 2-1، في مباراة تألق خلالها صلاح وسجل هدفي فريقه، ليمنحه أول انتصار له في الموسم الجديد.

وفور علمها بتألق "الفرعون المصري"، بادرت الفنانة، المنحدرة من منطقة طرابزون، إلى تحويل الاحتفال على المسرح إلى تحية خاصة لصلاح، ورددت وسط تفاعل الجماهير: "الله الله الله.. محمد صلاح"، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي بدأ النجم المصري يحظى بها في المدينة التركية.

ولم يكن احتفاء جماهير طرابزون بصلاح وليد هذه المباراة فقط، فمنذ الإعلان عن انضمامه إلى النادي في أغسطس الجاري، حظي اللاعب باستقبال جماهيري ضخم، فيما شهد النادي ارتفاعا ملحوظا في الاهتمام الجماهيري ومبيعات التذاكر والمتابعة عبر منصات التواصل.

وكان صلاح سجل أول أهدافه مع طرابزون سبور في الدقيقة الثامنة أمام باشاك شهير، قبل أن يضيف هدف الفوز في الشوط الثاني، بينما ألغي له هدفان آخران خلال المباراة، أحدهما بداعي التسلل والآخر بسبب مخالفة سابقة.