وفيات الاردن يوم الثلاثاء 25-8-2026

خبرني - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننشر أسماء من وافتهم المنيّة في الأردن اليوم الثلاثاء 25-8-2026 ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.



جهاد عبدالحميد النعيمي

فاطمة نبابته

وجدان عبدالله يوسف الخريسات

الحاجة هيام عبدالكريم المرشد

علي الفندي النعيمات

خلف عوض الياصجين

خلف عوض الياصجين

الحاج صالح إبراهيم صالح خريسات

أحمد عبدالكريم سالم الزواهره

أسامة المرايطة

بيان عبدالفتاح الفواعير

جهاد متري يوسف الشعيني

خلف محمد العوض الياصجين

داهود ميشيل داهود سلكاوى

زيدان محمد دويلان الحويزان

سلوى ابراهيم داود عبدالجواد

سميح سلامة سالم السماوي

سوسن عطاالله طربوش

صالح ابراهيم الكديان الخريسات

علي محمد الفندي النعيمات

عماد ياسين العلاونة

كلير حنا داوود دمياني

منتهى محمد حسين أبو شقير

موسى أمين الطحان