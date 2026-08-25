للمرة الثانية خلال آيام.. أزمة صحية مفاجئة تُصيب الفنان محمد منير

خبرني - تعرّض الفنان محمد منير لأزمة صحية مفاجئة، وفق ما أعلنه المخرج أشرف فايق، الذي نشر صورة تجمعه بالكينج وطلب الدعاء له بالشفاء.

أعلن المخرج أشرف فايق تعرض الفنان محمد منير لأزمة صحية مفاجئة، بعدما نشر صورة تجمعه بالكينج عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، طالبًا من جمهوره الدعاء له بالشفاء.

وكتب أشرف فايق في منشوره: «سلامات يا موني وحشتني، ويا رب تقوم لنا ولجمهورك بالسلامة».

وأضاف فايق في رسالته: «دعواتكم بالسلامة وسرعة الشفاء لمحمد منير»، دون أن يكشف عن طبيعة الأزمة الصحية التي تعرض لها الفنان أو تفاصيل حالته في الوقت الحالي.

ويأتي الإعلان عن الوعكة الصحية التي يمر بها محمد منير في وقت لم تصدر فيه، بحسب المعلومات الواردة، تفاصيل إضافية بشأن حالته أو مكان تلقيه الرعاية الطبية، بينما تواصلت الدعوات له بالشفاء والعودة إلى جمهوره.

وفي سياق آخر، كانت الفنانة نجلاء بدر قد كشفت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، للمرة الأولى، تفاصيل انفصالها عن الفنان محمد منير، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لزفافهما، كما تحدثت عن أمنيتها التي لم تتحقق في أن تصبح أمًا.

وخلال استضافتها في برنامج «في السر»، تحدثت نجلاء بدر عن قصة انفصالها عن محمد منير، موضحة أن الانفصال وقع قبل ستة أيام فقط من موعد الزفاف، ووصفت تلك الفترة بأنها كانت من أصعب الفترات التي مرت بها.

ونفت نجلاء بدر ما تردد على مدار سنوات بشأن ارتباط انتهاء علاقتهما بواقعة خيانة، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن أسباب الانفصال لا علاقة لها بالخيانة.

وأوضحت الفنانة أنها لا ترغب في الكشف عن تفاصيل أسباب الانفصال، احترامًا للطرفين، مكتفية بما سبق أن أوضحته بشأن توقيت انتهاء العلاقة.

كما كشفت نجلاء بدر أنها كانت تتمنى تكوين أسرة وإنجاب أطفال، إلا أن حلم الأمومة لم يتحقق، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بإيمان ورضا.