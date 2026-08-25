مصر.. حجز إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة في كافيهات المقطم

خبرني - قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حجز إسماعيل دولار وعدد من المتهمين على ذمة التحريات، في واقعة شهدتها منطقة المقطة.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعد تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها خلاف داخل مجمع للكافيهات بمنطقة المقطم، وسط شكاوى من مستأجري عدد من المحال بشأن محاولة فتح إحدى غرف الكهرباء وقطع التيار عن منشآتهم.

وبحسب التحريات الأولية، تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا يوم 23 أغسطس الجاري بشأن وقوع مشادة بين طرفين داخل مجمع كافيهات بدائرة قسم شرطة المقطم.

وتبين أن طرف الواقعة الأول يضم 5 من مستأجري الكافيهات، وجميعهم مقيمون بالقاهرة، بينما ضم الطرف الثاني 3 مسؤولين عن الشركة المشرفة على إدارة منطقة الكافيهات، لأحدهم معلومات جنائية.

وذكر مستأجرو الكافيهات في بلاغهم أن الطرف الثاني تعدى عليهم بالسب، وحاول قطع التيار الكهربائي عن الكافيهات المؤجرة لهم، بهدف الضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية.

ضبط المتهمين والتحقيق في الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط أفراد الطرف الثاني، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات، مرجعين ما حدث إلى الخلافات المتعلقة بالقيمة الإيجارية.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال أطرافها، إلى جانب انتظار نتائج التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

من هو إسماعيل دولار؟

وتصدر اسم إسماعيل دولار مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر عقب ضبطه في القضية، وهو إسماعيل إبراهيم، الذي ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بمجال الحراسات الخاصة وتأمين عدد من الشخصيات والفعاليات الفنية.

كما ظهر إسماعيل دولار في محتوى منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي يتناول عمله في مجال الحراسة والتأمين، إلى جانب نشاط مرتبط بالإنتاج الفني.

وشارك كذلك في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومن بينها مسلسلات «السيدة الأولى» و«الكبير أوي ج4» و«دكتور أمراض نسا»، وفقًا لما هو منشور عنه في قواعد بيانات الأعمال الفنية.

وتظل واقعة المقطم قيد التحقيق، ولا تمثل الاتهامات المنسوبة إلى إسماعيل دولار أو باقي المتهمين إدانة نهائية، إذ تحدد المسؤولية القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والتحريات والأدلة التي يتم فحصها.