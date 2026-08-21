الملك يلتقي في بكين ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني

خبرني - عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني في بكين، الجمعة، لقاء مع ممثلي شركات صينية رائدة تعمل في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الأردني.

وأكد جلالته أهمية بناء شراكات وتبادل الخبرات مع هذه الشركات التي تمثل قطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والأغذية والصناعات المتقدمة.

وتطرق جلالة الملك، خلال حديثه، إلى الفرص التي يوفرها السوق الأردني أمام الشركات، والإمكانات المتاحة لتوسيع أعمالهم وتعزيز حضورهم في المملكة والمنطقة، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة والصناعات التحويلية.

من جانبهم، أبدى ممثلو الشركات الصينية اهتماما ببحث فرص التعاون مع الأردن بما يوائم الأهداف الاستراتيجية للبلدين.

وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني، وسفير الصين لدى الأردن قوه وي.