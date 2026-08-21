سوني تستعد لإطلاق هاتف Xperia 10 VIII في 25 أغسطس

خبرني - كشفت شركة سوني يوم الخميس أنها تستعد للكشف رسميًا عن منتج جديد من سلسلة Xperia هذا الشهر.

وتحاول الشركة جاهدة الحفاظ على سرية المنتج من خلال عدم الكشف عن اسم الجهاز. ومع ذلك، في ظل التسريبات الأخيرة والاهتمام الكبير بهاتف Sony Xperia 10 VIII، يبدو أن هذا قد يكون الجهاز المقصود.

وأكدت "سوني" في إعلان تشويقي تنظيم حدث إطلاق خاص، ربما للكشف عن Xperia 10 VIII، يوم الثلاثاء 25 أغسطس، سيبدأ الحدث في الساعة 11 صباحًا بتوقيت اليابان (5 صباحًا بتوقيت السعودية)، بحسب تقرير لموقع "أندرويد هيدلاينز" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وظهر هاتف Sony Xperia 10 VIII مؤخرًا تحت الاسم الرمزي MK8 على منصة "Geekbench" لاختبار أداء الأجهزة الإلكترونية.

وتشير مواصفات الهاتف المسجلة بالمنصة إلى أنه سيضم على الأرجح شريحة Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3، التي تشبه تلك التي استخدمتها "سوني" في هاتف Xperia 10 VII العام الماضي.

كانت "سوني" أطلقت هاتف Xperia 10 VII في سبتمبر من العام الماضي. ومع ذلك، يبدو أن "سوني" تعمل هذا العام على تقديم موعد الإطلاق قليلًا.

وظهرت التسريبات المتعلقة بهاتف Sony Xperia 10 VIII لأول مرة في وقت سابق من هذا العام. ورُصد الجهاز في قاعدة بيانات "IMEI" العالمية للهوية الدولية للأجهزة المتنقلة في ذلك الوقت.

وكانت "سوني" أطلقت بالفعل هاتف Xperia 1 VIII في وقت سابق من هذا العام، لذا فمن المنطقي أن يأتي هاتف Xperia 10 VIII ليكمل تشكيلة هواتف Xperia لعام 2026.