الأرصاد: ظاهرة إل نينيو الحالية مرشحة لتكون الأقوى في الذاكرة الحية

خبرني - تشير التوقعات المناخية إلى أن ظاهرة إل نينيو الحالية قد تتطور لتصبح واحدة من أقوى الحالات المسجلة في العصر الحديث؛ مما قد يسهم في رفع درجات الحرارة العالمية وزيادة احتمالية حدوث ظواهر جوية متطرفة في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية، أن الظاهرة تحدث نتيجة ارتفاع غير اعتيادي في حرارة مياه سطح المحيط الهادئ الاستوائي، مما يؤدي إلى تغيرات واسعة في أنماط الغلاف الجوي تنعكس على الحرارة والأمطار والجفاف والعواصف.

وبينت، أن الحالات التي ترتفع فيها الحرارة إلى مستويات مرتفعة جداً تُصنف ضمن "سوبر إل نينيو"، لافتة إلى أن أبرزها كانت في 1997–1998 و2015–2016، إذ تشير تقارير حديثة إلى احتمال أن تكون الظاهرة الحالية ضمن هذه الفئة.

وأكدت الأرصاد، أن تأثير إل نينيو يأتي بالتزامن مع الارتفاع طويل الأمد في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ، ما قد يعزز التأثيرات المناخية.

وشددت على أن تأثير الظاهرة على شرق البحر المتوسط والأردن ليس مباشراً أو ثابتاً، ولا يمكن الاعتماد على قوتها وحدها للحكم على الموسم المطري أو درجات الحرارة في الأردن بسبب تداخل عوامل عديدة.

