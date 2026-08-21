*
الجمعة: 21 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الصين تنفي احتجازها مواطناً أميركياً تعسفياً

  • 21 أغسطس 2026
  • 13:35
الصين تنفي احتجازها مواطناً أميركياً تعسفياً

خبرني - أكدت بكين الجمعة أن مواطناً أميركياً أوقِف في حزيران (يونيو) في الصين محتجز وفقاً للقوانين الوطنية، ونفت أن تكون حالته اعتقالاً تعسفياً كما وصفتها وزارة خارجية الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري رداً على سؤال عن وضع مين زين "أود أن أكرر أن الصين دولة قانون، ولا وجود للاعتقال التعسفي فيها".

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت الخميس أن مواطناً أميركياً معتقلاً في الصين بتهمة التجسس يُحتجز "تعسفاً"، ودعت إلى إطلاق سراحه مع مواطن أميركي آخر.

ويرفع هذا الإعلان من حدة الرهانات الدبلوماسية المرتبطة بقضية احتجازه، ويأتي قبل شهر من زيارة الزعيم الصيني شي جين بينغ للرئيس دونالد ترامب في واشنطن.

واعتُقل المحلل السياسي في مركز أبحاث متخصص في شؤون بورما مين زين في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين في 3 يونيو (حزيران)، وفق الحكومة الأميركية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديلان جونسون "لقد خلص وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن المواطن الأميركي مين زين محتجز تعسفا في الصين" مضيفا "ويوجد الآن مواطنان أميركيان محتجزان تعسفا في الصين: السيد زين والدكتور يولين تشين".

قال جونسون في البيان "سنواصل الدفاع عن السيد زين والمطالبة بالإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين تعسفيا أو الممنوعين من السفر في الصين".

وأضاف أن مين زين "كان قد توجه لحضور مؤتمر أكاديمي بدعوة من الحكومة الصينية" عندما تم احتجازه.

وصرحت وزارة الخارجية الصينية بأنه احتُجز "للاشتباه في تورطه في أنشطة تجسس تعرض الأمن القومي الصيني للخطر".

ومين زين عضو مؤسس في معهد الإستراتيجية والسياسة - بورما الذي يدرس الديناميات السياسية والنزاع والموارد المرتبطة بالدولة التي تشهد حربا أهلية منذ انقلاب العام 2021 على حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديموقراطيا.

وتتناول بعض منشورات المعهد نفوذ الصين في المناطق البورمية الحدودية، حيث تُتهم بكين بدعم الفصائل المسلحة التي تناسب مصالحها الوطنية.

ويقع مقر المعهد في مدينة شيانغ ماي شمال تايلاند، وهي مركز للمنفيين السياسيين من بورما منذ الانقلاب.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الرئيس الإيراني: من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما نحن في موقع قوة
الرئيس الإيراني: من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما نحن في موقع قوة
  • 2026-08-21 15:14
8 قتلى في تحطم طائرة في مركز لسلاح الجو الأميركي في ألاسكا
8 قتلى في تحطم طائرة في مركز لسلاح الجو الأميركي في ألاسكا
  • 2026-08-21 11:14
تصويت جديد في مجلس الأمن لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة
تصويت جديد في مجلس الأمن لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة
  • 2026-08-21 09:12
بعد فحوص طبية بالمستشفى.. إعادة عمران خان للسجن
بعد فحوص طبية بالمستشفى.. إعادة عمران خان للسجن
  • 2026-08-21 08:37
3 وفيات و6 إصابات بانفجار مواد متفجرة داخل منزل في ريف إدلب
3 وفيات و6 إصابات بانفجار مواد متفجرة داخل منزل في ريف إدلب
  • 2026-08-21 03:32
هل أمريكا مسيحية بما يكفي؟.. هذه رؤية جيه دي فانس
هل أمريكا مسيحية بما يكفي؟.. هذه رؤية جيه دي فانس
  • 2026-08-21 02:48