الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي

خبرني - ارتفع الذهب، الجمعة، متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار وتحرك وزارة الخزانة الأميركية لإعادة شراء السندات.

وبحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4537.41 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوى منذ أوائل حزيران في الجلسة الماضية. وحقق المعدن الأصفر مكاسب 3.6% منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 4593.90 دولارا.

وقال برايان لان المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال "شهدنا تراجعا في قيمة الدولار، مما قدم دعما ليس فقط للذهب بل لجميع المعادن النفيسة، إلى جانب تغير كبير في عوائد السندات".

ويتجه الدولار لتكبد خسارة أسبوعية مما جعل السلع المسعرة بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس إنه قد يزيد عمليات شراء الحكومة لسندات الخزانة.

وأعلنت الوزارة الأربعاء أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء للأوراق المالية طويلة الأجل خلال الربع المقبل إلى أربعة مليارات دولار على الأقل لكل عملية.

وأبدى مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الحذر لدى سؤالهما عن كيفية تأثير تغييرات وزارة الخزانة لإدارة الديون على خيارات السياسة النقدية للبنك.

وقال لان إن المسار الصعودي للذهب سيتحدد بناء على ما سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي في الخطوة التالية وكيف ستؤثر تلك السياسات على توقعات أسعار الفائدة في السوق.

وأظهرت بيانات الخميس أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة على الرغم من الانخفاض المفاجئ في معدلات التوظيف في تموز، مما يتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي مواصلة التركيز على احتواء التضخم.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالا بنسبة 63% لإبقاء أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في أيلول واحتمالا نسبته 37% لرفعها.

ورغم أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته كونه أصلا لا يدر عائدا.

على الجانب الجيوسياسي، قال بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض "أقسى العقوبات في التاريخ" على إيران، وهي خطوة أشار إلى أنها ستقلل الحاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية كبرى جديدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 68.93 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 2% إلى 1865.29 دولارا، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1344.44 دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.