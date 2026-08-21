الملك يلتقي في بكين رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

خبرني - التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في بكين، الجمعة، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لجي.

وأشار جلالة الملك أن زيارته للصين تشكل فرصة للبناء على العلاقات الدبلوماسية المتينة والمتنامية بين البلدين، لافتا إلى ما حققته الصين من تطور اقتصادي ومستويات متقدمة في التنمية.

وأعرب جلالته عن تطلع الأردن لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة، بهدف الارتقاء بالتعاون في مجالات عديدة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أن العلاقات بين البلدين تعمقت في عدة مجالات خلال السنوات الماضية، بقيادة جلالة الملك والرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيرا إلى أن المباحثات التي سيعقدها الزعيمان خلال هذه الزيارة ستشكل أفقا جديدا للشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين، خاصة من خلال توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة. كما تم بحث مجمل التطورات الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني.