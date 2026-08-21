تجارة عمّان: استيراد أقمشة وأحذية للعودة للمدارس بقيمة تتجاوز 25 مليون دينار

خبرني - قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان أسعد القواسمي، إن أسعار الملابس المدرسية مستقرة مقارنة مع الأعوام الماضية، رغم وجود ارتفاع في الكلف التشغيلية وزيادة قيمة الشحن.

وأضاف القواسمي، لـ"المملكة" أن الأردن استورد أقمشة وأحذية خاصة بمرحلة العودة للمدارس بقيمة تبلغ أكثر من 25 مليون دينار.

وتابع أنه تم تحضير الأسواق للعودة إلى المدارس عبر توفير الملابس المدرسية، لجميع الطلبة في المدارس الخاصة والحكومية ولجميع المراحل الدراسية.

وأشار إلى أن تجهيز الطالب الواحد من ألبسة وأحذية وبدلة رياضية وحقيبة يتراوح بين 30 و35 دينارا.

وأوضح أن أسعار الزي المدرسي للإناث في المرحلة الابتدائية تتراوح من 5 إلى 6 دنانير والإعدادية والثانوية من 7 إلى 9 دنانير، فيما تتراوح أسعار الزي المدرسي للذكور في المرحلة الابتدائية بين 6 و8 دنانير، والإعدادية والثانوية بين 9 و10 دنانير، حسب جودة وتفصيل الزي.

ولفت إلى أن أسعار الزي للمدارس الخاصة تتفاوت حسب المدرسة، مؤكدا أن الزي المدرسي صناعة أردنية حسب قرار وزارة الصناعة والتجارة.

وعن أسعار الحقائب المدرسية، بين أنها متفاوتة بحسب الجودة والمرحلة الدراسية بين 4 و10 دنانير، فيما تزيد أسعارها للماركات العالمية.

وشدد على أنه لا يوجد نقص في مواد الألبسة والأحذية والحقائب المدرسية، وأنها متوافرة لجميع المراحل الدراسية.

ويبدأ دوام الطلبة في المدارس الأحد 23 آب، وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا.