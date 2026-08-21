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8 قتلى في تحطم طائرة في مركز لسلاح الجو الأميركي في ألاسكا

  • 21 أغسطس 2026
  • 11:14
8 قتلى في تحطم طائرة في مركز لسلاح الجو الأميركي في ألاسكا

خبرني - قتل 8 أشخاص إثر تحطم طائرة في موقع ناء تابع لسلاح الجو الأميركي في ألاسكا، حسبما أعلن الجيش الأميركي.

وذكرت قيادة ألاسكا في بيان لها أن الطائرة، التي كانت مستأجرة من قبل جهة مدنية، تحطمت في مطار موقع الرادار البعيد المدى في كيب نيونهام، الواقعة في الطرف الجنوبي الغربي للولاية.

وأفادت عناصر الإنقاذ الذين هبطوا بالقرب من موقع التحطم بعدم وجود ناجين.

ولم يوضح البيان سبب وجود ركاب الطائرة في موقع الرادار الذي يرصد الطائرات العاملة في المجال الجوي لألاسكا.

وقال متحدث باسم قيادة ألاسكا إن القيادة تحقق في الحادث، وسيتم الإعلان عن أسماء الضحايا بعد إبلاغ عائلاتهم.

وقال قائد قيادة ألاسكا اللفتنانت جنرال روبرت ديفيس "هذه خسارة فادحة لعائلتنا العسكرية وللمجتمعات التي نخدمها".

وأضاف "كان هؤلاء الأفراد محترفين متفانين يؤدون مهمة حيوية في بيئة بالغة الصعوبة".

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