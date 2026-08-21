الأردن تحت تأثير قبة حرارية.. درجات الحرارة تقترب من نهاية الثلاثينيات

خبرني - تتأثر المملكة اليوم بامتداد مبكر لمنخفض البحر الأحمر الحراري قادمًا من الجنوب في طبقات الجو المنخفضة، بالتزامن مع سيطرة مرتفع جوي قوي في طبقات الجو العالية، يعمل على تشكل قبة حرارية فوق المنطقة.

ويتسبب امتداد منخفض البحر الأحمر بتدفق تيارات هوائية شرقية حارة نحو المملكة، لتبلغ درجات الحرارة ذروة ارتفاعها اليوم وتسجل مستويات أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

أولًا: درجات الحرارة تبلغ ذروتها وتقترب من نهاية الثلاثينيات مئوية

يؤدي تدفق التيارات الهوائية الشرقية الحارة إلى ارتفاع اضافي على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة بحدود 6 درجات مئوية، وتقترب الحرارة من نهاية الثلاثينيات مئوية في العديد من المناطق، خاصة في المناطق الشرقية، مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة أيضًا في العاصمة عمّان وبعض المدن الرئيسية.

ثانيًا: رياح شرقية نشطة على جبال الشراه

يترافق امتداد منخفض البحر الأحمر اليوم مع نشاط واضح على سرعة الرياح الشرقية، والتي تكون نشطة إلى قوية الهبات أحيانًا، خاصة فوق مناطق البادية والمرتفعات الجنوبية العالية، ومن المتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح في بعض المناطق الجنوبية إلى ما بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وخلال الليل تكون الأجواء أكثر حرارة من المعتاد وتميل الحرارة للاعتدال أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر.

توصيات هامة أثناء ساعات الظهيرة والعصر

- تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس

- تجنب ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة

- التخلص الآمن من السجائر لمنع نشوب الحرائق