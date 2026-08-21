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سند يُتيح نتائج توجيهي الحادي عشر عصر الجمعة

  • 21 أغسطس 2026
  • 10:40
سند يُتيح نتائج توجيهي الحادي عشر عصر الجمعة

خبرني - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم، إتاحة نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عبر تطبيق «سند»، بالتزامن مع إعلان النتائج رسميًا، إلى جانب موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت الوزارة إن الطالب الذي فعّل هويته الرقمية مسبقًا سيتمكن من تسجيل الدخول إلى تطبيق «سند» والاطلاع مباشرة على نتيجته المرتبطة بهويته الرقمية، متضمنة تفاصيل العلامات في المباحث التي تقدم بها، دون الحاجة إلى إدخال رقم الجلوس أو أي بيانات إضافية.

وأضافت أن هذه الخدمة ستكون متاحة أيضًا عبر «سند لايت» والموقع الإلكتروني لـ«سند».

وفي الوقت ذاته، يتيح تطبيق «سند» خدمة «استعلام نتائج الثانوية العامة» للجميع، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى التطبيق أو تفعيل الهوية الرقمية، وذلك من خلال إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتيجة.

وأكدت الوزارة أن إتاحة النتائج عبر «سند» تأتي ضمن جهود التوسع في الخدمات الرقمية وتوفير قنوات إضافية أمام الطلبة والمواطنين للوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية بسهولة ويسر.

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