الأردن.. الأمن السيبراني يحذر من الروابط المشبوهة تزامنا مع نتائج الصف الحادي عشر

خبرني - حذر المركز الوطني للأمن السيبراني، الجمعة، من الضغط على الروابط المشبوهة، تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر.

ودعا المركز، عبر منشور على منصة "إكس"، إلى التأكد دائما من صحة الروابط التي تصل المستخدمين قبل الضغط عليها، واعتمد الموقع الإلكتروني الرسمي فقط للحصول على نتائج الثانوية العامة.

وتعلن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الجمعة، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الحادي عشر.

وبينت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء عبر الموقع الإلكتروني (tawjihi.jo).