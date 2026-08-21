بمشاركة صلاح .. طرابزون يخسر أمام فيرينتسفاروشي في الدوري الأوروبي

خبرني - خسر فريق طرابزون سبور التركي أمام ضيفه فيرينتسفاروشي المجري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج».

وشهد اللقاء المشاركة الأولى للنجم المصري محمد صلاح أوروبيًا بقميص طرابزون سبور، حيث بدأ المباراة ضمن التشكيل الأساسي، واستمر داخل أرض الملعب طوال الـ90 دقيقة، في أول ظهور كامل له مع الفريق في المنافسات القارية.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، بعدما أطلق كريستوفر زاكارياسين تسديدة قوية سكنت شباك طرابزون سبور، ليمنح الفريق المجري أفضلية قبل لقاء الإياب.

وتلقى فريق فيرينتسفاروشي ضربة في اللحظات الأخيرة، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه شيبوكي نوايو بالدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، عقب تدخله العنيف على أحد لاعبي الفريق الضيف.

وكان محمد صلاح قد بدأ مسيرته مع طرابزون سبور بدخوله بديلًا خلال مواجهة قاسم باشا في الجولة الأولى من الدوري التركي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويستعد طرابزون سبور لمواجهة إسطنبول باشاك شهير يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي، قبل أن يحل ضيفًا على فيرينتسفاروشي يوم الخميس المقبل في مباراة الإياب بالمجر، بحثًا عن تعويض خسارة الذهاب والتأهل إلى مرحلة الدوري في البطولة الأوروبية.