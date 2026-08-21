*
الجمعة: 21 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

‏بافورد مجنسا جديدا لصقور الأردن.. وبحث مشاركته في الألعاب الآسيوية

  • 21 أغسطس 2026
  • 09:28
‏بافورد مجنسا جديدا لصقور الأردن وبحث مشاركته في الألعاب الآسيوية

خبرني - أنجز الاتحاد الأردني لكرة السلة الإجراءات الرسمية المتعلقة بتجنيس اللاعب الأميركي بيرن بافورد ومنحه الجنسية الأردنية، وذلك في إطار توجه الاتحاد نحو تعزيز صفوف منتخبنا الوطني الأول للرجال بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة خلال الاستحقاقات المقبلة.

‏ووصل بافورد إلى المملكة الأردنية الهاشمية أمس، حيث يعمل الاتحاد بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الأردنية، على بحث إمكانية مشاركة اللاعب مع "صقور الأردن" في دورة الألعاب الآسيوية – ناغويا 2026، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية ذات الصلة.

‏وأكد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، السيد يزن المعشر، أن تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على صناعة الفارق، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير منظومة كرة السلة الأردنية، يمثلان أولوية أساسية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

‏وقال المعشر: "نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تطوير منتخباتنا الوطنية ورفع مستوى جاهزيتها بما يتناسب مع حجم الاستحقاقات القادمة"، مشددا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع أطراف منظومة كرة السلة الأردنية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إنفانتينو يعود لدائرة الجدل.. مشروع تجاري للناشئين ومواجهة بين فلسطين وإسرائيل
إنفانتينو يعود لدائرة الجدل.. مشروع تجاري للناشئين ومواجهة بين فلسطين وإسرائيل
  • 2026-08-21 03:01
كشف سبب اشتباك جماهير برشلونة مع مشجعي الأهلي المصري
كشف سبب اشتباك جماهير برشلونة مع مشجعي الأهلي المصري
  • 2026-08-21 02:19
مشروب سحري.. كيف يساعد عصير الشمندر على خفض ضغط الدم؟
مشروب سحري.. كيف يساعد عصير الشمندر على خفض ضغط الدم؟
  • 2026-08-20 22:46
وست هام يحذر جماهيره من ترديد هتافات معادية لفلسطين
وست هام يحذر جماهيره من ترديد هتافات معادية لفلسطين
  • 2026-08-20 22:30
الاتحاد المصري يتابع إجراءات فيفا التأديبية بحق حسام وإبراهيم حسن وزيكو
الاتحاد المصري يتابع إجراءات فيفا التأديبية بحق حسام وإبراهيم حسن وزيكو
  • 2026-08-20 21:53
بعد ألفاريز.. برشلونة يتلقى صفعة جديدة
بعد ألفاريز.. برشلونة يتلقى صفعة جديدة
  • 2026-08-20 21:40