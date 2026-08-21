‏بافورد مجنسا جديدا لصقور الأردن.. وبحث مشاركته في الألعاب الآسيوية

خبرني - أنجز الاتحاد الأردني لكرة السلة الإجراءات الرسمية المتعلقة بتجنيس اللاعب الأميركي بيرن بافورد ومنحه الجنسية الأردنية، وذلك في إطار توجه الاتحاد نحو تعزيز صفوف منتخبنا الوطني الأول للرجال بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة خلال الاستحقاقات المقبلة.

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‏ووصل بافورد إلى المملكة الأردنية الهاشمية أمس، حيث يعمل الاتحاد بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الأردنية، على بحث إمكانية مشاركة اللاعب مع "صقور الأردن" في دورة الألعاب الآسيوية – ناغويا 2026، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية ذات الصلة.

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‏وأكد رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد، السيد يزن المعشر، أن تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على صناعة الفارق، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير منظومة كرة السلة الأردنية، يمثلان أولوية أساسية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

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‏وقال المعشر: "نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تطوير منتخباتنا الوطنية ورفع مستوى جاهزيتها بما يتناسب مع حجم الاستحقاقات القادمة"، مشددا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع أطراف منظومة كرة السلة الأردنية