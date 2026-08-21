لليوم الـ 13 على التوالي .. مستوطنون يواصلون حصار منازل في قصرة بنابلس

خبرني - واصل مستوطنون، الجمعة، لليوم الثالث عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي، إن قوات الاحتلال وعدد من المستوطنين يواصلون فرض الحصار على 3 منازل في منطقة رأس العين في البلدة، ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إليها، وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليه، وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

وأشار وادي إلى أن العائلات تعاني من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت، مساء الخميس، مقتنيات وأثاث المنزل الذي حولته ثكنة عسكرية، وهو للفلسطيني يوسف عبد السلام.

يشار أن صاحب المنزل موجود في منزل آخر محاصر، بعد أن أجبره جنود الاحتلال وعائلته على إخلاء منزلهم بالقوة، بحجة أن المنطقة "عسكرية مغلقة".