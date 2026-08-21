منتج مصري شهير يتلقى رسالة صادمة.. ويرد

خبرني - تلقى المنتج المصري عبد الله أبو الفتوح رسالة صادمة، تحمل اتهاما تجاه الأعمال التي يقدمها، لكنه قرر الرد عليها أمام الجميع.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر المنتج المصري تفاصيل ما حدث، واضعا الصور الخاصة بأحدث الأعمال المنتجة لديه، وهو مسلسل "بنج كلي".

وكتب أبو الفتوح قائلا "وصلتني امبارح رسالة شديدة اللهجة من مؤلف تلفزيوني قديم ومعروف يتهمني فيها بأنني أصنع التفاهات والنفايات وأدمر الصناعة".

المنتج المصري لم يفصح عن هوية المؤلف صاحب الاتهام لكنه تابع حديثه قائلا "بيسألني سؤال مباشر.. هل بذمتك ودينك أنت راضي عن الحضيض اللي بتنتجه ده؟"، معتبرا أنه في حال أراد أحد أن يدمر الصناعة لن يقوم بما يقوم به أبو الفتوح.

وبعد أن استعرض المنتج المصري فحوى الرسالة، رد عليها قائلا "حبيت أرد عليه في العلن هنا.. أيوه يا أستاذ راضي وموافق وسعيد جدا.. يكفيني رد فعل الجمهور على الشباب والفنانين الحلوين دول وتفاعلهم معاهم".

وفي ختام رده، أكد أبو الفتوح على أن الفن تجربة ووجهة نظر، تحتمل أن يعجب بها البعض ويرفضها البعض الآخر، ليوجه حديثه إلى المؤلف قائلا "اعتبرني يا سيدي بقدم نوع من الفن لا يستهوي حضرتك ولا ينال إعجابك.. حقك عليا.. المرة الجاية أقدم حاجة تعجبك بإذن الله".

وبعد تلك الكلمات، تلقى أبو الفتوح دعما كبيرا من زملاءه ومتابعيه في التعليقات، حيث أشادوا بأعماله التي يقدمها، ورفضوا الاتهام الموجه إليه.