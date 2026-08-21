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الجمعة: 21 أغسطس 2026
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استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة في الأردن

  • 21 أغسطس 2026
  • 08:34
استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة في الأردن

خبرني - تبقى المملكة الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة من (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة وقت الذروة، داعية إلى الإكثار من شرب الماء والسوائل، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 38- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36- 21، وفي المرتفعات الشمالية 35- 20، وفي مرتفعات الشراة 36 - 19، وفي مناطق البادية 43- 24، وفي مناطق السهول 38 - 20، وفي الأغوار الشمالية 43 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 43 - 29، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.

ويطرأ السبت، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الإثنين، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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