توتر في صخرة بعجلون عقب جلسة صلح عشائري واحتراق مركبة

خبرني - شهدت منطقة صخرة في محافظة عجلون، توتراً أعقب جلسة عطوة وصلح عشائري بين عشيرتين، على خلفية اعتداء سابق نفذه أحد الشبان بحق أشخاص من عشيرة أخرى، وفق شهود عيان.

وبحسب المعلومات المتوفرة، عُقدت جلسة الصلح في أحد دواوين المنطقة، وجرى خلالها التوصل إلى عطوة واتفاق بين الطرفين، في محاولة لإنهاء تداعيات الحادثة واحتواء الخلاف عشائرياً.

إلا أن الأجواء شهدت تطوراً مفاجئاً عقب انتهاء الجلسة، إذ أفادت معلومات بوقوع اعتداء على شخص آخر في المنطقة.

ووفق المعلومات الأولية، غادر عدد من الأشخاص الموقع بعد الحادثة، تاركين مركبتهم في المكان، قبل أن تتعرض لاحقاً للحريق، فيما لم تُعرف حتى الآن هوية من أقدم على إحراقها أو الملابسات الدقيقة للحادثة.

وتتابع الأجهزة الأمنية تطورات الحادثة للوقوف على تفاصيلها وتحديد المسؤوليات، وسط مساعٍ لاحتواء أي تداعيات والحفاظ على الأمن والنظام العام في المنطقة.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي مفصل يوضح كامل ملابسات الواقعة أو الإجراءات المتخذة بحق المتسببين بالأحداث.