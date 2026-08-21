حزن في عمّان بعد وفاة 3 شبان بحادث سير مروع في المحطة

خبرني - شهدت منطقة المحطة في العاصمة عمان فجر الاربعاء حادث سير مروعا اودى بحياة ثلاثة شبان، فيما تصدرت اسماؤهم وصورهم منصات التواصل الاجتماعي وسط حالة من الحزن والصدمة بين اصدقائهم وذويهم.

والضحايا هم علي العمارين وعبود رجوب وسيف الدين الحطاب، حيث تداول مقربون منهم صورهم وعبارات النعي، بالتزامن مع انتشار مقاطع مصورة من موقع الحادث الذي انتهى بوفاتهم.

وبحسب الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، وقع الحادث فجر الاربعاء اثر تدهور مركبة واصطدامها بجدار اسمنتي في منطقة المحطة بمحافظة العاصمة، ما ادى الى وفاة ثلاثة اشخاص كانوا داخل المركبة.

واوضح الناطق الاعلامي ان المركبة تعرضت للاشتعال عقب اصطدامها، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع الحادث وفتح تحقيق مروري للوقوف على اسبابه والملابسات التي ادت الى وقوعه.

واحدث خبر وفاة الشبان الثلاثة حالة من الحزن بين اصدقائهم ومعارفهم، خصوصا مع تداول صورهم ومنشورات النعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت انتشرت فيه مقاطع مصورة توثق جانبا من موقع الحادث.