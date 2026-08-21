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3 وفيات و6 إصابات بانفجار مواد متفجرة داخل منزل في ريف إدلب

  • 21 أغسطس 2026
  • 03:32
3 وفيات و6 إصابات بانفجار مواد متفجرة داخل منزل في ريف إدلب

خبرني - أفاد الدفاع المدني السوري بوفاة ثلاثة مدنيين، رجل وزوجته وشقيقه، وإصابة 6 آخرين، بينهم أطفال، جراء انفجار وقع في منزل بقرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي، الجمعة.

ونجم الانفجار عن مواد متفجرة تُستخدم في صيد الأسماك كانت موجودة داخل المنزل بحسب الدفاع المدني.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للانفجار، حيث أسعفت عدداً من المصابين، فيما تواصل الفرق وجودها في المكان لتأمين الموقع والتعامل مع آثار الانفجار.

ولا تزال حصيلة الضحايا والمصابين غير نهائية.
 

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