ليست الشوكولاتة الداكنة وحدها.. أطعمة مفاجئة تمنحك نفس الفوائد الصحية

خبرني - تعد الشوكولاتة الداكنة مصدرًا معروفًا للمغنيسيوم، المعدن الأساسي الذي يلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، إذ يوفر نحو 28 غرامًا ما يقارب 42 ملغرامًا من هذا المعدن.

لكن هناك أطعمة أخرى قد لا تخطر على البال تحتوي على كميات مماثلة، بل وأعلى في بعض الأحيان، بحسب تقرير لموقع "verywell health".

الأرز البني

توفر حصة مقدارها كوب واحد من الأرز البني المطهو نحو 79 ملغرامًا من المغنيسيوم، أي ما يقارب ضعف الكمية الموجودة في حصة من الشوكولاتة الداكنة.

ويساعد المغنيسيوم، إلى جانب الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة، على ضبط مستوى السكر في الدم، إذ يُعد ضروريًا لإفراز الأنسولين وامتصاص الخلايا للجلوكوز.

البطاطا وزبدة الفول السوداني

توفر حبة بطاطا متوسطة بقشرها نحو 49 ملغرامًا من المغنيسيوم، خاصة عند تناولها مع القشرة. وتشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للبطاطا قد يحسّن الجودة العامة للنظام الغذائي، إذ يميل من يتناولونها لارتفاع معدل حصولهم على عناصر أخرى كالبوتاسيوم والزنك وفيتامين "سي" والألياف.

أما زبدة الفول السوداني، فتوفر ملعقتان كبيرتان منها نحو 54 ملغرامًا من المغنيسيوم، ما يجعلها إضافة مفيدة تساعد على تقليل خطر نقص هذا المعدن، الذي قد يسبب الإرهاق والضعف واضطرابات هضمية.

القمح المجروش

توفر حبوب القمح المجروش، حصة مقدارها كوب واحد نحو 65 ملغرامًا من المغنيسيوم، كونها مصنوعة من الحبوب الكاملة. وتشير الأبحاث إلى أن تلبية الاحتياج اليومي من هذا المعدن قد تسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وربما السكتة الدماغية أيضًا، وإن كانت هذه العلاقة الأخيرة بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

بذور الشيا

يوفر 28.4 غرامًا من بذور الشيا نحو 95 ملغرامًا من المغنيسيوم، أي أكثر من ضعف ما توفره الشوكولاتة الداكنة. وترتبط هذه البذور بانخفاض خطر الإصابة بأمراض عدة، كالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، بفضل غناها بالمغنيسيوم وعناصر أساسية أخرى.

اللوز

يوفر اللوز، بحصة مقدارها 28 غرامًا، نحو 77 ملغرامًا من المغنيسيوم، أي ما يقارب 18% من الاحتياج اليومي، وذلك في حفنة صغيرة فقط.

وتشير إحدى المراجعات العلمية إلى أن المغنيسيوم والبوتاسيوم والدهون الصحية الموجودة في اللوز قد تساعد على خفض ضغط الدم، إذ يعزز المغنيسيوم توسع الأوعية الدموية ويحافظ على توازن الأملاح المعدنية في الجسم.