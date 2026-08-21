احذر هذه العادة.. قد تمنع جسمك من امتصاص الحديد

خبرني - قد تكون القهوة جزءًا أساسيًا من روتينك الصباحي، لكن إذا كنت تتناول مكملات الحديد، فقد يكون الوقت مناسبًا لإعادة النظر في توقيت تناولها معًا.

يوضح الخبراء أن شرب القهوة بالقرب من موعد تناول مكمل الحديد قد يقلل من كمية الحديد التي يمتصها الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية تحديدًا لمن يتناولون هذه المكملات لعلاج نقص الحديد أو الوقاية منه، وفقا ً لتقرير في موقع "verywell health".



الوقت الأمثل للقهوة

للحصول على أقصى استفادة من مكمل الحديد، ينصح الخبراء عمومًا بالفصل بين تناوله وتناول القهوة بساعة إلى ساعتين على الأقل.

وتتمثل الاستراتيجية الشائعة في تناول مكمل الحديد مع الماء عند الاستيقاظ، ثم الانتظار ساعة إلى ساعتين قبل شرب القهوة أو بعدها، أو تأجيل تناول المكمل إلى وقت لاحق من اليوم. ولمن يجد صعوبة في الالتزام بهذا التوقيت صباحًا، يمكن تناول المكمل قبل النوم.

كيف تؤثر القهوة على امتصاص الحديد؟

يُعد امتصاص الحديد عملية معقدة تتأثر بشدة بالأطعمة والمشروبات والأدوية الأخرى الموجودة في الجهاز الهضمي في الوقت ذاته. وتحتوي القهوة تحديدًا على مركبات نباتية تُعرف بـ"البوليفينولات"، والتي يمكن أن ترتبط بالحديد داخل الجهاز الهضمي، ما يقلل من قابليته للامتصاص.

ويؤثر هذا التداخل بشكل أساسي على "الحديد غير الهيمي"، وهو الشكل الموجود في الأطعمة النباتية ومعظم مكملات الحديد، بينما يُمتص "الحديد الهيمي" الموجود في اللحوم والمأكولات البحرية بكفاءة أكبر ويتأثر بدرجة أقل بالعوامل الغذائية. وهذا يعني أن توقيت تناول القهوة قد يؤثر فعليًا على مدى فعالية مكمل الحديد لدى من يعانون من انخفاض مستوياته.

الكافيين

تُجدر الإشارة إلى أن الكافيين ليس السبب المباشر وراء هذا التداخل، بل المركبات النباتية الطبيعية الموجودة في القهوة هي المسؤولة عن التفاعل مع الحديد قبل امتصاصه.

ولهذا السبب، فإن التحول من القهوة العادية إلى منزوعة الكافيين لا يلغي المشكلة بالكامل، إذ لا تزال القهوة منزوعة الكافيين تحتوي على العديد من المركبات ذاتها التي قد تعيق امتصاص الحديد.

فيتامين سي

يُنصح بتناول مكمل الحديد مع الماء، لكن الجمع بينه وبين فيتامين "سي" قد يحسّن امتصاصه بشكل ملحوظ، إذ يساعد هذا الفيتامين على تحويل الحديد إلى شكل يسهل على الجسم امتصاصه. ومن أبرز مصادر فيتامين "سي" الغنية: عصير البرتقال، والبرتقال والفراولة والكيوي، والفلفل الحلو والبروكلي.



