إنفانتينو يعود لدائرة الجدل.. مشروع تجاري للناشئين ومواجهة بين فلسطين وإسرائيل

خبرني - كشفت تقارير صحفية جديدة عن تحركات لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خلال العام الماضي، لبحث إمكانية تطوير وتسويق بطولة عالمية جديدة للناشئين تحت 15 عامًا، مستوحاة من بطولة ليتل ليغ وورلد سيريس (Little League World Series) الشهيرة في رياضة البيسبول.

وتأتي هذه المعلومات في أعقاب مشروع إنفانتينو الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، والهادف إلى إنشاء شركة تابعة للفيفا بقيمة 20 مليار دولار تحت اسم "فيفا فورورد إنتربرايز" لتتولى إدارة كأس العالم والبطولات الأخرى التابعة للاتحاد الدولي.



مشروع تجاري مستوحى من البيسبول

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، نقل موقع "ذا أتلتيك" (The Athletic) أن الفيفا دعا إلى تقديم مقترحات لتسويق مهرجان كروي للناشئين، كان من المقرر أن يضم منتخبات الدول الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي.

وكانت الفكرة تقضي بإقامة بطولة شبيهة بنسخة مصغرة من كأس العالم، تستهدف منتخبات تحت 15 عاما، مع تقسيم المشاركين إلى 32 مجموعة تضم كل منها 6 أو 7 منتخبات، بما يسمح بمشاركة جميع أعضاء الفيفا.

وتولى رجال أعمال، بينهم خوان كارلوس رودريغيز( المفوض السابق للاتحاد المكسيكي لكرة القدم) إعداد مقترح موسع للبطولة التي كان مخططا أن تكون مخصصة للذكور فقط في نسختها الأولى.

وحظي المشروع بدعم شركة "إلدريدغ إندستريز" (Eldridge Industries)، التي أسسها ويرأسها تود بويلي رئيس نادي تشلسي وشريكه في ملكية فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.

وأجرى القائمون على المشروع محادثات مع شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) صاحبة الخبرة الطويلة في بث بطولة ليتل ليغ وورلد سيريس، بهدف إقامة البطولة في مجمع الشبكة الرياضي بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، بالقرب من منتجعات ديزني.

وكانت المقترحات تتضمن أيضًا بث البطولة في الولايات المتحدة عبر "إي إس بي إن" مع إمكانية إقامة حفلي الافتتاح والختام داخل حدائق ديزني الترفيهية.

إنفانتينو اقترح مباراة بين إسرائيل وفلسطين

وكشفت المصادر أيضا أن إنفانتينو طرح كذلك فكرة أن تكون المباراة الافتتاحية للمهرجان بين منتخبي إسرائيل وفلسطين، إلا أن هذه الفكرة لم تكن مدرجة ضمن المقترح الذي قدمه رودريغيز وشركة إلدريدغ.



وجاءت الفكرة في أعقاب محاولة إنفانتينو الفاشلة خلال كونغرس فيفا في فانكوفر أبريل/نيسان الماضي، عندما سعى إلى دفع ممثلي الاتحادين الإسرائيلي والفلسطيني إلى مصافحة بعضهما والتقاط صورة مشتركة.

ونشر رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب على منصة فيسبوك فيديو أرفقه بتعليق قال فيه "من على منصة اجتماع فيفا، اتخذنا موقفا مبدئيا واضحا برفض مصافحة ممثل الاتحاد الإسرائيلي".

وأضاف أن هذا التصرف يأتي تأكيدا على أن الكرامة الوطنية لا تخضع للاعتبارات البروتوكولية "واحتراما لقدسية دماء أبناء شعبنا، بمن فيهم رياضيونا".



وكان الفيفا قد أعلن رسميا، عقب اجتماع مجلسه في ديسمبر/كانون الأول 2025، عزمه إطلاق بطولة عالمية جديدة تحت 15 عاما، على أن تعتمد مباريات أقصر وملاعب أصغر من كرة القدم للكبار.

لكن الاتحاد الدولي لم يكشف علنا عن دخوله في مفاوضات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتسويق البطولة.

لماذا توقف المشروع؟

وبحسب المصادر، قدمت إلدريدغ ورودريغيز مقترحا رسميا إلى الفيفا، وحصل المشروع في البداية على إشارات إيجابية بشأن إمكانية المضي فيه.

وتبرز الإمكانات التجارية للمشروع بالنظر إلى أن بطولة ليتل ليغ للبيسبول تحصل، وفق بيانات ضريبية، على نحو 17 مليون دولار سنويا من "إي إس بي إن" مقابل حقوقها العالمية، رغم أن كرة القدم تتمتع بانتشار عالمي أكبر بكثير.

لكن قبيل انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أُبلغت إلدريدغ بأن الفيفا لا يعتزم المضي قدما في المشروع.

ورجح بعض المقربين من المشروع أن تكون هناك مخاوف داخل الفيفا بشأن الصورة التي قد تنتج عن تحويل بطولة للأطفال إلى منتج تجاري، فيما ربما تعارض المشروع أيضا مع محادثات منفصلة كان يجريها الاتحاد الدولي مع مستثمرين لبيع حصة في أنشطته التجارية وتنظيم البطولات.