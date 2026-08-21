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كشف سبب اشتباك جماهير برشلونة مع مشجعي الأهلي المصري

  • 21 أغسطس 2026
  • 02:19
كشف سبب اشتباك جماهير برشلونة مع مشجعي الأهلي المصري

خبرني - كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، يوم الخميس، أن جماهير برشلونة قامت برمي الزجاجات نحو مشجعي الأهلي المصري الذين كانوا متواجدين في ملعب " سبوتيفاي كامب نو"، قبل أن يتدخل الأمن ورجال الشرطة لفض الاشتباك.

ووفقاً للتقرير، رفعت مجموعة من حوالي 40 إلى 50 مشجعاً للنادي المصري عدة لافتات تحمل رسائل باللغة العربية، بينما كانوا يهتفون للأهلي.

وزادت "سبورت": لم تكن الرسائل المكتوبة على اللافتات تتضمن أي محتوى مسيء أو سياسي أو ديني، وكان سبب الاشتباك مختلفاً، فقد كانت اللافتات تحجب الرؤية عن بعض المتفرجين الجالسين في الصفوف الخلفية، ما أدى إلى تصاعد التوتر.

وبدأ عدد من المشجعين برمي الزجاجات باتجاه المنطقة التي يتواجد فيها أنصار الفريق المصري، الأمر الذي استدعى تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية.

وتدخل أفراد الأمن الخاص للملعب وعناصر الشرطة من أجل منع تفاقم الحادثة، ونظراً لصعوبة معالجة المشكلة دون التأثير على باقي المتفرجين، تقرر نقل مجموعة مشجعي الأهلي إلى منطقة أخرى داخل الملعب، ليتم بذلك إنهاء دقائق التوتر – وفقاً للصحيفة

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