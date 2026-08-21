خبرني - أحدث طرح شركة "بلاك فورست" الألمانية لقدرات نموذج الذكاء الاصطناعي "فلاكس 3" في توليد مقاطع الفيديو ضجة واسعة عالميا بفضل نتائجه، إذ يستطيع النموذج توليد مقاطع تبدو واقعية ويصعب التفرقة بينها وبين الحقيقية، حسب تقرير موقع "دي كريبت" الأمريكي.

وتعكس نتائج "فلاكس 3" التطور الواضح الذي وصلت إليه نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج مقاطع الفيديو الواقعية، وذلك رغم أنه ليس النموذج الوحيد القادر على ذلك.



ولا تقتصر قدرات "فلاكس 3" على توليد مقاطع الفيديو فقط، إذ يكشف بيان "بلاك فورست" أنه ينتمي إلى فئة نماذج التأسيس ونماذج العالم، وهي فئة من النماذج قادرة على محاكاة القوانين الواقعية والحفاظ عليها في منتجاتها، لتصبح بذلك نماذج قادرة على توليد كل ما يتعلق بتفاصيل العالم دون الحاجة إلى أي نماذج خارجية.

كما تمتد قدراته إلى توليد الصور والنصوص والمقاطع الصوتية، ومن ثم لن يحتاج المستخدم إلى أي نموذج آخر إلى جوار "فلاكس 3" لتوليد الصور أو النصوص الخاصة بالمقاطع والأفلام المولدة عبر النموذج، لكن الشركة أتاحت الآن قدرات توليد الفيديو فقط.

وينافس "فلاكس 3" نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الصينية التي ظهرت في السنوات الماضية وركزت على توليد مقاطع الفيديو، إذ تملك الشركات الصينية الرائدة نماذج عدة في هذا القطاع، وفي مقدمتها نموذج "سيدانس 2.5" الذي تقدمه شركة "بايت دانس" الصينية.

ولكن، ما الاختلاف بين "سيدانس 2.5" و"فلاكس 3″؟ وهل يستطيع النموذج الألماني التغلب على منافسيه الصينيين؟

تشابهات عديدة

وتتقارب قدرات "فلاكس 3" مع "سيدانس 2.5" في كثير من النقاط، فكلاهما قادر على توليد أصوات مع مقاطع الفيديو الناتجة عنه، ولكن في هذه النقطة يتفوق "سيدانس" الذي يستطيع توليد أكثر من مجرى صوتي واحد مع مقطع الفيديو، وهي تشمل المؤثرات الصوتية وموسيقى الخلفية وحتى أصوات الشخصيات باللهجات وأساليب الكلام المختلفة.

كما أن كلا النموذجين يدعم المدخلات بأكثر من صيغة، إذ يمكن توليد مقطع فيديو من صور مدخلة أو مقاطع فيديو أخرى أو حتى من الأوامر النصية التقليدية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه التشابهات والقيود الموجودة في "فلاكس 3" هي للنسخة الأولية المحدودة بقدراتها على توليد مقاطع الفيديو، ولكنها قد تتغير عندما تصدر النسخة النهائية والكاملة من النموذج.

السعر والجودة في مقدمة الاختلافات

ورغم وجود العديد من التشابهات بين "سيدانس" و"فلاكس"، فإن هناك بعض الاختلافات الواضحة حتى الآن في كلا النموذجين، وهي تبدأ من تسعير النموذج.

إذ يفيد تقرير شركة "مايند ستوديو" أن تكلفة توليد ثانية واحدة في نموذج "فلاكس 3" تصل إلى 0.17 دولار مقارنة مع 0.23 دولار للثانية الواحدة في نموذج "سيدانس 2.5".

كما أن دقة المقطع الناتج في النهاية تختلف بين النموذجين، إذ يستطيع "فلاكس 3" توليد مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 1080 بيكسل، مقارنة مع دقة "4 كيه" في "سيدانس 2.5" حاليا، ولكن هذه القيود تعود إلى كون "فلاكس 3" ما زال في فترته التجريبية.



ويتفوق "فلاكس 3" في مدة المقاطع الناتجة، إذ يستطيع توليد مقاطع تصل مدتها إلى 20 ثانية تقريبا، مقارنة مع 15 ثانية في "سيدانس 2.5".

وأشار تقرير "دي كريبت" إلى أن نتائج "فلاكس 3" في الاختبارات تتفوق على نماذج توليد مقاطع الفيديو الأخرى مثل "غوغل أومني" أو حتى "سيدانس" و"ميني ماكس".

آلية التشغيل

وأفاد بيان "بلاك فورست" بأنها تنوي إتاحة نسخة مفتوحة الأوزان من "فلاكس 3" في المستقبل القريب، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على تشغيل النموذج مباشرة في حواسيبهم.

ويختلف هذا التوجه عن "سيدانس 2.5" الذي تحتاج إلى اشتراك في النموذج أو منصة توفره حتى تتمكن من استخدامه مباشرة.

ويجعل هذا الاختلاف "فلاكس 3" أنسب مستقبلا عند إتاحة تشغيله محليا من بقية نماذج توليد الفيديو التي تطلب اشتراكات خارجية.

ولكن، كحال جميع نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن الحكم النهائي على جودة نموذج، وإن كان مناسبا لاحتياجاتك أم لا، يتطلب معرفة احتياجاتك الخاصة وتحديدها حتى تتمكن من اختيار النموذج الأنسب لك.