الرئتان.. وراء كل نفس حياة

خبرني - نتنفس آلاف المرات كل يوم دون أن ننتبه أو نشعر بما يحدث داخل أجسامنا؛ يدخل الهواء إلى الرئتين، وينتقل الأكسجين إلى الدم ليصل إلى خلايا الجسم، بينما يخرج ثاني أكسيد الكربون مع الزفير في الاتجاه المعاكس.

رحلة الأكسجين.. رحلة الحياة

يصل الهواء إلى ملايين الحويصلات الهوائية، وهي أكياس مجهرية دقيقة تقع في أعماق الرئتين، وتحيط بها شبكة كثيفة من الشعيرات الدموية. وبين الهواء داخل الحويصلات والدم في الشعيرات يوجد حاجز بالغ الرقة، لا يتجاوز سمكه في أرق مناطقه نحو 0.2–0.5 ميكرومتر. ومن خلال هذا الحاجز يعبر الأكسجين (O₂) من الهواء إلى الدم، بينما ينتقل ثاني أكسيد الكربون (CO₂) من الدم إلى الحويصلات ليخرج لاحقا مع الزفير.

بعد ذلك يأتي دور الهيموغلوبين، الذي يرتبط بالأكسجين ويحمله عبر الدم إلى مختلف أنحاء الجسم، حتى يصل إلى الخلايا التي تحتاج إليه لإنتاج الطاقة والقيام بوظائفها. وفي المقابل يجمع الدم ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عمل الخلايا، وينقله مرة أخرى إلى الرئتين، حيث يتم التخلص منه مع كل زفير.

ملايين الجزيئات تتحرك في مسارات محددة وبانسجام متكامل، فيأخذ كل جزء ما يحتاج إليه، ويُعاد ما لا يحتاجه الجسم إلى الرئتين للتخلص منه. عملية دقيقة ومتواصلة تحدث داخلنا في كل لحظة، دون أن نشعر بها، لكنها ضرورية لاستمرار الحياة.

الخلايا التي تجعل التنفس ممكنا

الخلايا المبطنة للحويصلات: تشكل السطح الرقيق الذي يتم عبره تبادل O₂ وCO₂.

الخلايا المنتجة للسورفاكتانت: تحافظ على بقاء الحويصلات مفتوحة وتمنع انكماشها.

الخلايا المناعية: تحرس الرئة وتقاوم الميكروبات والجزيئات التي تدخل مع الهواء.

وهكذا، فإن الرئة ليست مجرد عضو ميكانيكي للتنفس؛ إنها أيضا حاجز مناعي متقدم.

السورفاكتانت.. الطبقة المدهشة

السورفاكتانت مادة دقيقة تتكوّن من الدهون الفوسفورية والبروتينات، وتغطي السطح الداخلي للحويصلات الهوائية، فتمنعها من الانغلاق وتحافظ على بقائها مفتوحة مع كل نفس. مادة لا نراها، لكنها أساسية للحياة؛ إذ يجب أن تكون موجودة في المكان المناسب، وبالكمية المناسبة، وفي الوقت المناسب، حتى تظل ملايين الحويصلات مفتوحة ويستمر تبادل الأكسجين مع كل نفس.

الأمراض التنفسية.. مشكلة عالمية

الربو



التهاب مزمن في الشعب الهوائية يسبب نوبات من السعال والصفير وضيق النفس، يُسيطر عليه بموسعات الشعب والعلاجات المضادة للالتهاب، خاصة الكورتيكوستيرويدات المستنشقة، مع تجنب المحفزات (الغبار، الدخان، العطور، الهواء البارد …)

مرض الانسداد الرئوي المزمن

تضيق مستمر في مجاري الهواء، يرتبط غالبا بالتدخين وتلوث الهواء، ويسبب سعالا وبلغما وضيقا تدريجيا في التنفس. ويعتمد العلاج أساسا على وموسعات الشعب وإعادة التأهيل التنفسي، وينصح المريض بالإقلاع عن التدخين.



السل

عدوى بكتيرية تصيب الرئتين غالبا، وتنتقل عبر الهواء، قد تسبب سعالا مستمرا وحمى وتعرقا ليليا ونقصا في الوزن. يُشخص بفحوص البلغم والتصوير، ويُعالج بمزيج من المضادات الحيوية أشهرا عدة.

أمراض الرئة المهنية

تنجم عن التعرض المتكرر للغبار والأبخرة والمواد الكيميائية، وقد تسبب الربو أو أمراض تصلب الأنسجة، تشمل الأعراض السعال وضيق النفس، وتبدأ الحماية بإيقاف التعرض واستخدام وسائل الوقاية، مع علاج المرض الناتج.

التليف الرئوي

قد ينتج عن التهاب رئوي يجعل الرئة أكثر صلابة ويضعف انتقال الأكسجين، يسبب ضيق النفس والسعال الجاف؛ ويعتمد العلاج على السبب، وقد تُستخدم أدوية مضادة للتليف في أنواع معينة.

ارتفاع ضغط الدم الرئوي

ارتفاع الضغط في الأوعية التي تنقل الدم إلى الرئتين، غالبا بسبب تضيقها أو تغيرها المرضي، مما يجهد الجانب الأيمن من القلب، يسبب ضيق النفس والتعب، ويُعالج حسب السبب والنوع بأدوية مخصصة.

سرطان الرئة

قد يتطور بصمت في بدايته، ثم يسبب سعالا مستمرا أو دما في البلغم أو ضيق النفس، يعتمد العلاج على نوعه ومرحلته، وقد يشمل الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو الدوائي.

وسرطان الرئة يمثل تحديا صحيا عالميا كبيرا، ووفق منظمة الصحة العالمية، سجلت نحو 2.5 مليون حالة جديدة من سرطان الرئة و1.8 مليون وفاة بسببه عام 2022، ومن هنا تأتي أهمية التشخيص المبكر، ويظل التدخين عامل الخطر الأبرز.

كيف نشخص أمراض الرئة؟

اختبارات وظائف الرئة: تقيس كمية الهواء التي تستطيع الرئتان استيعابها، وسرعة خروجه وتدفّقه.

الأشعة السينية للصدر: تساعد على الكشف عن الالتهابات والاحتقانات والتغيرات غير الطبيعية في الرئتين.

التصوير المقطعي (السكانير): يعطي صورا أكثر تفصيلا ودقة لأنسجة الرئة والشعب الهوائية.

الإيكو أو الفحص بالصدى الرئوي: يساعد في تقييم بعض الحالات الرئوية، خاصة السوائل والتغيرات القريبة من سطح الرئة.

تنظير القصبات: يسمح للطبيب برؤية الشعب الهوائية من الداخل، وقد يُستخدم لأخذ عينات عند الحاجة.

تحليل غازات الدم: يقيس مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ويساعد على تقييم كفاءة الرئتين في تبادل الغازات.



الذكاء الاصطناعي.. عين إضافية

دخل الذكاء الاصطناعي عالم أمراض الرئة، وبدأ يقدّم إمكانات واعدة في تحليل صور الأشعة والتصوير المقطعي، والمساعدة على رصد بعض التغيرات الدقيقة التي قد يصعب اكتشافها بالعين المجردة.



كما تشير الدراسات إلى دوره المتنامي في دعم التشخيص وتحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة. ومع ذلك، يبقى الطبيب محور عملية التشخيص؛ فهو لا يقرأ الصورة فقط، بل ينظر إلى المريض كله، ويربط نتائج التصوير بالأعراض، والفحص السريري، والتاريخ المرضي.

التدخين.. كيمياء سامة تصل إلى أعماق الرئة

يحتوي دخان التبغ على النيكوتين وأول أكسيد الكربون والمواد القطرانية ومركبات سامة ومسرطنة. فالنيكوتين يسبب الإدمان، وأول أكسيد الكربون يقلل قدرة الدم على حمل الأكسجين، بينما تؤذي المواد السامة الشعب والحويصلات وتسبب التهابها وتلف خلاياها.

كما تعطل الأهداب والمخاط، وهما خط الدفاع الأول عن الممرات التنفسية؛ فالمخاط يحتجز الجزيئات الضارة، والأهداب تدفعها إلى الخارج. ومع التعرض المزمن تتضرر الحويصلات وتفقد الرئة مرونتها، فيرتفع خطر مرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة.

وفي التدخين غير المباشر، يستنشق غير المدخن دخان التبغ وما يحويه من مواد سامة، فتصل إلى الشعب والحويصلات وتثير الالتهاب وتؤذي آليات تنظيف الرئة، رغم أنه لم يدخن بنفسه.

وللمدخن سؤال يطرحه الأطباء، قد يكون أقوى من كل نصيحة: هل أنت حر أم أن السيجارة هي التي تتحكم فيك؟ وأي مفارقة أكبر من أن يدفع الإنسان ماله ليشتري ما قد يقوده إلى المرض؟ لو عرض المرض مجانا، هل كان أحد سيطلبه؟ فلماذا ندفع ثمنه بإرادتنا؟

الرياضة.. حين تتعلم الرئة تلبية حاجة الخلايا

عند ممارسة الرياضة، تزداد حاجة الخلايا إلى الأكسجين، فيتسارع التنفس ويصبح أعمق، ويزداد تدفق الدم عبر الشعيرات المحيطة بالحويصلات الهوائية. فينتقل O₂ من الهواء داخل الحويصلات إلى الدم، بينما ينتقل CO₂ من الدم إلى الحويصلات ليطرح مع الزفير.



ومع التدريب المنتظم، تتكيف منظومة التنفس مع هذا الطلب المتزايد؛ فتتحسن كفاءة تبادل الغازات، ويصبح الجسم أقدر على إيصال الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون أثناء الجهد.

لذلك لا تعني فائدة الرياضة أن الرئة تصبح أكبر، بل أن منظومة التنفس تصبح أكثر كفاءة: إيصال O₂ والتخلص من CO₂ بكفاءة أعلى، والقدرة على الاستمرار في الجهد مدة أطول قبل الشعور بالتعب وضيق النفس.

وهنا تكمن روعة التدريب: لا يغير حجم الرئة بقدر ما يحسن قدرتها على أداء مهمتها بكفاءة أعلى ولفترة أطول.

تصحيح مفاهيم.. حين يخيفنا الدواء أكثر من المرض

يخشى بعض مرضى الربو من البخاخ ظناً أنه دواء "خطير يدمن عليه"، بينما وظيفته الأساسية هي توسيع الشعب الهوائية بسرعة وتخفيف تضيقها؛ والاعتماد المتكرر عليه ليس إدماناً، بل قد يكون إشارة إلى أن الربو غير مضبوط ويحتاج إلى إعادة تقييم العلاج.

أما الكورتيكوستيرويدات المستنشقة، قد يرفضها بعض المرضى خوفاً من "ترقق العظام". لكن الجرعات المستنشقة الموصوفة للربو تصل أساسا إلى الشعب الهوائية بجرعات صغيرة، فيكون تأثيره على العظام محدودا جدا.

وحتى عندما يصف الطبيب الكورتيكوستيرويد على شكل أقراص لأيام عدة، مثل ستة أيام في نوبة ربو، فإن هذه المدة القصيرة لا تعني تلقائيا حدوث ترقق للعظام؛ فالآثار الجانبية المهمة ترتبط بصورة أكبر بالجرعات المرتفعة أو الاستخدام المتكرر أو الطويل الأمد، ولذلك لا ينبغي للمريض إيقاف العلاج الموصوف خوفا من آثاره دون استشارة طبيبه.

فالخوف من الدواء لا ينبغي أن يحرم الرئة من العلاج الذي يحميها؛ والدواء الصحيح، بالجرعة الصحيحة، جزء من الوقاية وليس مصدرا للخوف.

خاتمة

نحن لا نشعر بالرئة وهي تؤدي عملها، ولا نسمع ملايين الحويصلات الهوائية وهي تنفتح مع كل شهيق، ولا نرى الأكسجين وهو يعبر إلى مجرى الدم ليصل إلى أبعد خلية في أجسادنا. ولا نرى تلك الطبقة المجهرية من السورفاكتانت، التي تحافظ على بقاء الحويصلات مفتوحة نفسا بعد نفس. ولعل أعظم ما في التنفس أنه لا يطلب منا شيئا سوى أن نأخذ نفسا… بينما هو، مع كل نفس، يمنحنا فرصة جديدة للحياة.