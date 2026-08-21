بعد انفصالها عن حسام حسن.. ابنة مدرب منتخب مصر تدعم والدتها برسالة مؤثرة

خبرني - وجهت يارا حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر، الخميس، رسالة دعم إلى والدتها، تزامنا مع الأزمة الأسرية التي شهدت انفصال والديها خلال الفترة الأيام الأخيرة.

ونشرت يارا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة من الصور لوالدتها، مصحوبا بأغنية "يا وردة بيتنا "للفنان حمادة هلال في رسالة بدت موثرة وداعمة لها خلال هذه الفترة، وهو ما لاقى تعاطفا وتفاعلا من رواد مواقع التواصل.

وكانت الأزمة الأخيرة التي وقعت في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وشهدت مشاجرة بين زوجتي حسام حسن قد انتهت بقرار حاسم.

وأعلن محمد شمس، محامي الزوجة الثانية لحسام حسن، أن المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، انفصل رسمياً عن زوجته الأولى هويدا الغرباوي، لتطوى بذلك صفحة زيجة استمرت لسنوات طويلة.



وجاء قرار الطلاق الرسمي عقب الشجار الحاد الذي وقع مؤخراً في الساحل الشمالي، و أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الرياضي والإعلامي.

وكانت الخلافات بين الطرفين قد تصاعدت بشكل مفاجئ لتصل إلى طريق مسدود، مما دفع عميد لاعب العالم السابق إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية لإنهاء العلاقة الزوجية وإيقاف حالة التصعيد، مفضلاً وضع حد حاسم للأزمة الشديدة التي ألقت بظلالها على المشهد العام وتصدرت اهتمامات المتابعين.



يذكر أن حسام حسن ارتبط في بداية حياته بهويدا الغرباوي، وأنجب منها أبناءه، قبل أن تنتهي العلاقة بالانفصال.

وفي العام 2015 تزوج حسام حسن من دينا مصطفى، المعروفة باسم "دان آدم"، بعد تعارف جمعهما في مدينة مارينا بالساحل الشمالي.