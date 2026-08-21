خبرني - قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الخميس إن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى "انهيار" نظام الحكم في طهران.

وقال بيسنت لشبكة "سي. إن. بي. سي" إن الحرب الاقتصادية التي توعّد ترامب إيران بها ستكون ناجحة "وسندفع هذا النظام إلى الانهيار.. سيكون هذا أعظم عزل اقتصادي منسّق في تاريخ العالم".

كما حذّر وزير الخزانة الأميركي حلفاء الولايات المتحدة من أنهم "إما معنا أو ضدنا" في مسألة عزل إيران اقتصادياً، والتي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.



وقال بيسنت في معرض حديثه عن رسالته إلى الحلفاء "نحن نتوجه إليهم بالقول: إما أن تكونوا معنا أو ضدنا".

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضغط على الصين قال "الكثير من المحادثات يُفضّل إجراؤها على انفراد"، لكنه دعا بكين إلى أن "تتماشى مع الخطة".

وقال إن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد طهران. وأضاف: "إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط".

وأوضح: "نحن واثقون من أن الجميع يريد إعادة فتح المضيق (هرمز) وعودة أسعار الطاقة إلى الانخفاض. ويجب الأخذ في الاعتبار أن الصين تحصل على 50 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من منطقة الخليج، لذا فإن انضمامها إلى هذا المسار سيخدم مصالحها بشكل كبير".

كما قال وزير الخزانة الأميركي إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين "للحديث بشكل محدد عما سنقوم به" بشأن إيران.

وكان ترامب قد حذّر أمس الأربعاء من عواقب اقتصادية ضد أي دولة تقدم "أي نوع من الدعم الحيوي لإيران"، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إلى جانب إسرائيل قبل نحو ستة أشهر.